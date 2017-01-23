Новости
23.01.2017 14:33
Задержан ивановец, укравший набор рыцаря
Возбуждено уголовное дело
Кража была совершена в одном из магазинов на улице Кузнецова областного центра. Один из посетителей торговой точки открыто похитил детскую игрушку «Набор рыцаря». Ущерб составил около 1000 рублей.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 35-летний ивановец, ранее судимый за наркопреступление. В содеянном он признался и написал явку с повинной.
- оцените новость:
-
(0)
- 1728
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- dimakurilov@rambler.ruвчера, 09:19Преступление века раскрыто! Браво!
Новость дня
вчера, 13:40В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
-
(0)
- 6206
вчера, 13:00В Ивановской области ожидаются 25-градусные морозы
-
(2)
- 4221
вчера, 11:40Новое кадровое назначение в ивановской администрации
-
(0)
- 4970
вчера, 10:55В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
Из-за недосмотра родителей
-
(0)
- 3380
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 11410
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3775
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3874
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3196
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9426
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9422