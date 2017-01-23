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Новости

23.01.2017 14:33

Задержан ивановец, укравший набор рыцаря

Возбуждено уголовное дело


Кража была совершена в одном из магазинов на улице Кузнецова областного центра. Один из посетителей торговой точки открыто похитил детскую игрушку «Набор рыцаря». Ущерб составил около 1000 рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 35-летний ивановец, ранее судимый за наркопреступление. В содеянном он признался и написал явку с повинной.



ключевые слова: кража грабеж магазин полиция
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