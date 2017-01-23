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Новости

23.01.2017 14:22

Появился еще один способ подзаработать для беднеющих граждан Ивановской области


В год экологии компания «ЭкоМир» запускает проект сбора в регионе вторичных материальных ресурсов «ЭкоПост». Первый пункт приема будет открыт 23 января в 13:00 часов в селе Ново-Талицы Ивановского района.

За вознаграждение граждане смогут сдавать в пункт приема подлежащие дальнейшей переработке отходы, в том числе отработанные автомобильные аккумуляторы, ПЭТ, макулатуру, алюминиевую и стеклянную тару.

Первый пункт приема, оборудованный в рамках проекта, будет расположен в с. Ново-Талицы Ивановского района в непосредственной близости от автомобильной дороги Иваново-Тейково и в шаговой доступности от жилого фонда. По соглашению с администрациями Ивановского района и Новоталицкого сельского поселения в пункте также можно будет бесплатно передать на утилизацию автомобильные покрышки и отработанные люминесцентные лампы.

Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению на полигонах, снизит затраты на вывоз (транспортировку) ТБО и в целом оздоровит экологическую обстановку района.

Контактный телефон: 31-50-25.



ключевые слова: отходы мусор сбор экология
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									ataman196519								
							
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  • 23.01.2017 14:43
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										+1
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							Напишите прайс,сколько,чего стоит,видя ценник,может дело лучше пойдет,а может всё и наоборот.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									FcDonalds								
							
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  • 23.01.2017 16:01
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    • 
										+1
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							Ну прайс будет скорей всего такой, что если, например, поехать на автобусе с парочкой забитых до отказа пакетов макулатурой и пэт, то дай Бог отбить стоимость проезда в обе стороны.Про аккумуляторы естественно тема отдельная, их принимают по достаточно неплохой цене везде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • 23.01.2017 16:27
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Я думаю и проезд не отобьем) Да и с автобуса выгонять с таким багажом) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									FcDonalds								
							
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  • 23.01.2017 22:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну выгонять не выгонят,а вот оплатить багаж возожно попрсят)) тогда точно провал и уход в минус.
    
К примеру там же в Ново-Талицах на одном из пунктов приёма вторсырья сдаем бутылки пэт, 5 литровые из под воды, предварительно смятые и упакованые в мешки полителеновые. Так вот обычная 3х метровая грузовая газелька забитая доверху и до конца обходится в 300-500 рублей. Так что много не заработаешь) к тому же предварительно обзванивая пункты приёма, наверно одна из пяти компаний согласилась их принять. Бесплатно даже никто не хотел брать)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • 23.01.2017 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А нафига они так далеко открылись? пункты приема вторсырья сейчас на каждом шагу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • 23.01.2017 15:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							эх сейчас заживем!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 18:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							возрадуемся !!!  у беднеющих граждан области появилась возможность копаться в мусорных баках наряду с бомжами!!!)))))))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 22:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так вот они - "25 миллионов высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест".
    
А вы не верили. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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