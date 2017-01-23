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Появился еще один способ подзаработать для беднеющих граждан Ивановской области
В год экологии компания «ЭкоМир» запускает проект сбора в регионе вторичных материальных ресурсов «ЭкоПост». Первый пункт приема будет открыт 23 января в 13:00 часов в селе Ново-Талицы Ивановского района.
За вознаграждение граждане смогут сдавать в пункт приема подлежащие дальнейшей переработке отходы, в том числе отработанные автомобильные аккумуляторы, ПЭТ, макулатуру, алюминиевую и стеклянную тару.
Первый пункт приема, оборудованный в рамках проекта, будет расположен в с. Ново-Талицы Ивановского района в непосредственной близости от автомобильной дороги Иваново-Тейково и в шаговой доступности от жилого фонда. По соглашению с администрациями Ивановского района и Новоталицкого сельского поселения в пункте также можно будет бесплатно передать на утилизацию автомобильные покрышки и отработанные люминесцентные лампы.
Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению на полигонах, снизит затраты на вывоз (транспортировку) ТБО и в целом оздоровит экологическую обстановку района.
Контактный телефон: 31-50-25.
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К примеру там же в Ново-Талицах на одном из пунктов приёма вторсырья сдаем бутылки пэт, 5 литровые из под воды, предварительно смятые и упакованые в мешки полителеновые. Так вот обычная 3х метровая грузовая газелька забитая доверху и до конца обходится в 300-500 рублей. Так что много не заработаешь) к тому же предварительно обзванивая пункты приёма, наверно одна из пяти компаний согласилась их принять. Бесплатно даже никто не хотел брать)
А вы не верили.