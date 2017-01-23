Стали известны некоторые подробности убийства авторитетного бизнесмена Виктора Пономарёва

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Владелец небезызвестной гостиницы «Вечный странник» был убит вечером в воскресенье возле своего дома.Как нам сообщили в СУ СК по Ивановской области, уже возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).По данным следствия, около 23 часов 22 января 2017 года 46-летний мужчина приехал на личном автомобиле к дому по месту своего проживания в Иванове. В это время неустановленное лицо, находясь на незначительном расстоянии от дома, произвело не менее двух выстрелов в его сторону, причинив множественные огнестрельные ранения головы и шеи, от которых пострадавший скончался. Злоумышленник с места происшествия скрылся.Следователями СУ СК России по Ивановской области произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного преступления, всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.О подробностях ЧП смотрите в вечернем выпуске программы «Губерния», а также авторском комментарии «Послушайте».