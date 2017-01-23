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Новости

23.01.2017 13:40

Стали известны некоторые подробности убийства авторитетного бизнесмена Виктора Пономарёва

Владелец небезызвестной гостиницы «Вечный странник» был убит вечером в воскресенье возле своего дома. 

Как нам сообщили в СУ СК по Ивановской области, уже возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, около 23 часов 22 января 2017 года 46-летний мужчина приехал на личном автомобиле к дому по месту своего проживания в Иванове. В это время неустановленное лицо, находясь на незначительном расстоянии от дома, произвело не менее двух выстрелов в его сторону, причинив множественные огнестрельные ранения головы и шеи, от которых пострадавший скончался. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Следователями СУ СК России по Ивановской области произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного преступления, всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

О подробностях ЧП смотрите в вечернем выпуске программы «Губерния», а также авторском комментарии «Послушайте».

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Комментарии (15)

	


	

	

		
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									ASZ								
							
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  • 23.01.2017 16:23
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										+1
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							что -то у меня не нет слов соболезнования - на совести ( если она имелась) этого убиенного столько всякой грязи , что в аду его явно заждались 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван иваныч								
							
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  • 23.01.2017 17:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Второй авторитетный товарищ за последнии пол года! Кто то их отстреливать начал!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Evgen1979								
							
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  • 23.01.2017 18:03
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    • 
										+1
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							М.Е.А. следующий?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Svobodanam								
							
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  • 23.01.2017 19:04
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    • 
										+1
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							М. Е. А. это кто? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тупая кобыла								
							
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  • 23.01.2017 18:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Надо всех их отстреливать как зверье на охоте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктор Трубников								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Кто то сам судит и приводит приговор в действие.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • вчера, 09:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вот только не надо про робингудов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктор Трубников								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто то сам судит и приводит приговор в действие.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
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  • 23.01.2017 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эх...Вот и вернулись 90-е годы...Но с одним отличием-тогда не было чиновничьего беспредела...А сейчас бандиты к власти пришли и оккупировали кремль.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 21:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Охотятся на крутых								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 21:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надеюсь это не семья, которая торговые центры как деревья называет, готовит места под себя								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 22:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да скорей всего они. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 08:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 22:40 был уже мертв, а кто следующий? - Тот кто бабло не платит за свою жизнь, тот и следующий. Пока бабки капают они интересны живые.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 09:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что обозначает выражение "авторитетный бизнесмен"? Кто знает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									че гевара								
							
    • 
							
  • вчера, 10:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо всех их отстреливать как зверье на охоте.     025 особи на 1000 гектар, как кабанов 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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