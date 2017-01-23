Стали известны некоторые подробности убийства авторитетного бизнесмена Виктора Пономарёва

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Новости
23.01.2017 13:40
Стали известны некоторые подробности убийства авторитетного бизнесмена Виктора ПономарёваВладелец небезызвестной гостиницы «Вечный странник» был убит вечером в воскресенье возле своего дома.
Как нам сообщили в СУ СК по Ивановской области, уже возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, около 23 часов 22 января 2017 года 46-летний мужчина приехал на личном автомобиле к дому по месту своего проживания в Иванове. В это время неустановленное лицо, находясь на незначительном расстоянии от дома, произвело не менее двух выстрелов в его сторону, причинив множественные огнестрельные ранения головы и шеи, от которых пострадавший скончался. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
Следователями СУ СК России по Ивановской области произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного преступления, всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.
О подробностях ЧП смотрите в вечернем выпуске программы «Губерния», а также авторском комментарии «Послушайте».
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Комментарии (15)
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- ASZ23.01.2017 16:23что -то у меня не нет слов соболезнования - на совести ( если она имелась) этого убиенного столько всякой грязи , что в аду его явно заждались
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- Иван иваныч23.01.2017 17:48Второй авторитетный товарищ за последнии пол года! Кто то их отстреливать начал!
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- Evgen197923.01.2017 18:03М.Е.А. следующий?
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- Svobodanam23.01.2017 19:04М. Е. А. это кто?
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- тупая кобыла23.01.2017 18:08Надо всех их отстреливать как зверье на охоте.
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- Виктор Трубников23.01.2017 18:36Кто то сам судит и приводит приговор в действие.
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- ник2шумвчера, 09:59Вот только не надо про робингудов!
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- Виктор Трубников23.01.2017 18:36Кто то сам судит и приводит приговор в действие.
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- Смирнов Юрий23.01.2017 19:11Эх...Вот и вернулись 90-е годы...Но с одним отличием-тогда не было чиновничьего беспредела...А сейчас бандиты к власти пришли и оккупировали кремль.
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- сережа123.01.2017 21:32Охотятся на крутых
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- сережа123.01.2017 21:33Надеюсь это не семья, которая торговые центры как деревья называет, готовит места под себя
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- 99d23.01.2017 22:50Да скорей всего они.
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- Медведьвчера, 08:45В 22:40 был уже мертв, а кто следующий? - Тот кто бабло не платит за свою жизнь, тот и следующий. Пока бабки капают они интересны живые.
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 09:21А что обозначает выражение "авторитетный бизнесмен"? Кто знает?
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- че геваравчера, 10:19Надо всех их отстреливать как зверье на охоте. 025 особи на 1000 гектар, как кабанов
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