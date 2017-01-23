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23.01.2017 12:16
В фурмановском кафе пресечена продажа «левого» алкоголя
Возбуждено дело об административном правонарушении
Сотрудники Административного департамента Ивановской области совместно с полицейскими провели проверку кафе на улице Революционной в Фурманове. В результате был выявлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
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