В фурмановском кафе пресечена продажа «левого» алкоголя

Возбуждено дело об административном правонарушении





Сотрудники Административного департамента Ивановской области совместно с полицейскими провели проверку кафе на улице Революционной в Фурманове. В результате был выявлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

поделиться ссылкой:

