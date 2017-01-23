Новости
В Ивановской области за незаконную деятельность осужден гражданин Украины
Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима
В Ивановской области сотрудники УФСБ пресекли преступную деятельность гражданина Украины Носко Г.В. 1967 года рождения, ликвидировав канал поставки в регион наркотических средств.
Иностранец прибыл в РФ в апреле 2016 года с целью сбыта крупной партии наркотиков. Находясь на территории Ивановской области, он оборудовал тайники, в которые помещал наркотические средства для дальнейшего сбыта. При помещении наркотиков в очередной тайник Носко был задержан сотрудниками органов безопасности.
В ходе оперативных мероприятий были обнаружены все ранее оборудованные гражданином Украины тайники, из которых изъяты наркотические средства в особо крупном размере.
На днях состоялся суд. Который приговорил Носко Г.В. к 9 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
- оцените новость:
-
(0)
- 1110
- 2
Комментарии (2)
-
- Вахтанг Камикадзе23.01.2017 12:32Эт зря - надо было оставить на съедение потребителям. :) Денег у них отродясь не водилось, а ломает жутко. :) На что угодно пойдут, чтоб дозу раздобыть. :) А по части хитрости и жестокости бесчеловечной с ними никто не сравнится. :) Так бы и государству деньги сэкономили на его содержании и воспитательный эффект был бы замечательный. :) "Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда." :) Очень эффективный способ профилактики правонарушений. :)
-
- Миха7923.01.2017 15:40За сбыт в особо крупном от 15-до20 дают!за хранение от 10 до 15.!
Новость дня
-
(0)
- 6206
-
(2)
- 4221
-
(0)
- 4970
-
(0)
- 3381
-
(8)
- 11410
-
(1)
- 3775
-
(3)
- 3874
-
(0)
- 3196
-
(0)
- 9426
-
(2)
- 9422