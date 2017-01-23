В Ивановской области за незаконную деятельность осужден гражданин Украины

Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима





В Ивановской области сотрудники УФСБ пресекли преступную деятельность гражданина Украины Носко Г.В. 1967 года рождения, ликвидировав канал поставки в регион наркотических средств.

Иностранец прибыл в РФ в апреле 2016 года с целью сбыта крупной партии наркотиков. Находясь на территории Ивановской области, он оборудовал тайники, в которые помещал наркотические средства для дальнейшего сбыта. При помещении наркотиков в очередной тайник Носко был задержан сотрудниками органов безопасности.

В ходе оперативных мероприятий были обнаружены все ранее оборудованные гражданином Украины тайники, из которых изъяты наркотические средства в особо крупном размере.

На днях состоялся суд. Который приговорил Носко Г.В. к 9 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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