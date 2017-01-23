Ивановские тхэквондисты успешно выступили на первенстве ЦФО

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22 января в Воронеже завершилось первенство ЦФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир собрал 160 ведущих спортсменов из 14 регионов центра России по этому олимпийскому виду спорта. Среди участников турнира были действующие чемпионы и призеры чемпионата и первенств России, члены сборных команд страны.

Ивановскую область представляли 10 спортсменов спортшколы олимпийского резерва №7 (г. Иваново). По итогам соревнований ивановские спортсмены добились следующих результатов:

1 место: Аксёнов Артем (до 58 кг), Казанская Маргарита (до 49 кг);

2 место: Ушаков Михаил (до 68 кг);

3 место: Бирючевская Анастасия (до 62 кг), Акконен Алексей (до 63 кг), Бабаева Арзу (до 49 кг).

Показанные результаты позволили команде Ивановской области занять 3-е место в командном зачете, пропустив вперед Воронежскую и Белгородскую области.

Ребята тренируются под руководством тренеров Маньшина Дмитрия, Кана Артура, Анисенко Артема и Барышникова Артема.

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В феврале ивановские тхэквондисты выступят на Первенстве России в Анапе.