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Ивановские тхэквондисты успешно выступили на первенстве ЦФО
22 января в Воронеже завершилось первенство ЦФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир собрал 160 ведущих спортсменов из 14 регионов центра России по этому олимпийскому виду спорта. Среди участников турнира были действующие чемпионы и призеры чемпионата и первенств России, члены сборных команд страны.
Ивановскую область представляли 10 спортсменов спортшколы олимпийского резерва №7 (г. Иваново). По итогам соревнований ивановские спортсмены добились следующих результатов:
1 место: Аксёнов Артем (до 58 кг), Казанская Маргарита (до 49 кг);
2 место: Ушаков Михаил (до 68 кг);
3 место: Бирючевская Анастасия (до 62 кг), Акконен Алексей (до 63 кг), Бабаева Арзу (до 49 кг).
Показанные результаты позволили команде Ивановской области занять 3-е место в командном зачете, пропустив вперед Воронежскую и Белгородскую области.
Ребята тренируются под руководством тренеров Маньшина Дмитрия, Кана Артура, Анисенко Артема и Барышникова Артема.В феврале ивановские тхэквондисты выступят на Первенстве России в Анапе.
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