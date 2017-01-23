В Ивановской области 51-летний мужчина смог сам выбраться из горящего дома

С ожогами и отравлением продуктами горения его госпитализировали в больницу





ЧП произошло в ночь с 21 на 22 января в деревне Новинки Кинешемского района. Загорелся одноэтажный 4-квартирный деревянный дом. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, площадь пожара составляла 60 квадратных метров.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, до приезда пожарных из дома успел выбраться мужчина 1965 года рождения. С термическими ожогами и отравлением продуктами горения пострадавший был госпитализирован в Кинешемскую ЦРБ. Из дома пожарные эвакуировали трех жильцов. Огонь повредил 3 квартиры и кровлю дома. Причина пожара на данный момент устанавливается.