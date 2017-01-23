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Новости

23.01.2017 10:14

В Иванове ехавшая на пожар автоцистерна врезалась в Мазду CX-5

Есть пострадавший – ФОТО ВИДЕО


Дорожный инцидент произошел 20 января около 21.25 на улице Суворова областного центра. 43-летняя женщина (водительский стаж с 2013 года), управляя автомобилем «Мазда CX-5» при повороте налево на зеленый сигнал светофора столкнулась с двигавшейся во встречном направлении пожарной автоцистерной. «КАМАЗ» МЧС ехал с включенными спецсигналами и звуковой сиреной. Ударом «Мазду» развернуло, и она врезалась в автомобиль «BYD F3».

В результате ДТП водитель «BYD F3» получил ушибы грудной клетки. По данным УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

ключевые слова: ДТП автоцистерна легковушка пострадавший
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  • (3)
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Комментарии (24)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 10:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин ЗАЧЕМ таким мамзелям давать ВУ, мозгов нет инстинкта самосохранения НЕТ, да к тому-же слепая и глухая. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиев								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 10:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дня не проходит, чтобы очередная тупая щель не выставила на всеобщее обозрение свою глупость и примитивизм. Щель, когда находится за рулем, дальше полуметра перед капотом не видит, по бокам не следит (как зашоренная кобыла), цвета не различает. Так что данная ситуация вполне логична и объяснима)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 10:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Только будет виноват водитель пожарной машины, а ей мизерный штраф. А по видео она как специально не пропустила или на самом деле дальше полуметра не видит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 12:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Лучше ужасная смерть, чем ужас без конца." :) Раньше значится, под паровоз бросались, как некая Анна Каренина, а таперича под тяжёлую технику на дороге. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 11:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Умышленное вредительство! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Layba-37								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 11:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Походу минусует защитник виноватой или сам пилот мазды).Пожарная права а Мазда нет. За рулем дурак. Ну или дура
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									тупая кобыла								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 11:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жаль что сама на тот свет не улетела.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ghfdlf								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 11:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо же быть такой тупой-слепой просто слов нет.Жалко только,что водителя пожарки обвинят ,такая уж судебная практика у нас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 11:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							глухая, слепая и глупая пилотка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Прохожий_								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 11:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ой дура!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									drongo								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 12:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ее  необходимо на пересдачу правил дорожного движения. Срочно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ataman196519								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бесполезно,она в любом случае снова их купит.)))))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктор Бугаёв								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 12:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думе давно пора принять закон  который-бы однозначно говорил о том что водитель с включенными спецсигналами всегда прав.  А то всякие бараны и овцы с завидной периодичностью  быкуют на дороге.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 13:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							похоже что эта овца попутно и в телефоне сидела, тыкала пальцами в экран или болтала, как это частенько бывает...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 13:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Проблесковые маячки и звуковой сигнал (сирена) НЕ ВОЗМОЖНО НЕ УВИДЕТЬ и НЕ УСЛЫШАТЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ухх								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 14:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автоподставщицо полюбэ..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kardiotonik								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 14:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							даже если бы пожарная машина ехала без сирены,мазда,при повороте налево должна уступить дорогу,очень банально и безответственно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									andryu49								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							там стрелка...а он обязан убедиться в том ,что выезжая на перекресток не накосячит..
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 09:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да обязан, но мамзель видела его и обязана была его пропустить, она перед самым поворотом притормозила, вот он и понял, что его пропускают. Жаль водителя пожарки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ataman196519								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 14:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у них (у женщин) мышления о том,что Я ЖЕНЩИНА,И МНЕ ДОЛЖНЫ УСТУПАТЬ действуют даже за рулём,вопреки всем правилам дорожного движения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бл*ть кто им вообще права выдаёт,как они сдают на них вообще,на видео такой тупизм быбы,нет слов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 23:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клон, сгинь! Ведь ничего не понимаешь!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									смешной37								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 20:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							что то защитник щелей хрюн моржов молчит.ПОХОДУ САМ КЛОУН ЕЩЁ ТОТ, НЕ ТВОЯ ЖЕНА? НА ТАБУРЕТКЕ
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 10:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, судя по видео, мадам как намеренно летела на встречу с автоцистерной. Такое впечатление, что у нее были завязаны глаза.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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