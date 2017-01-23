В Иванове ехавшая на пожар автоцистерна врезалась в Мазду CX-5

Есть пострадавший – ФОТО ВИДЕО





Дорожный инцидент произошел 20 января около 21.25 на улице Суворова областного центра. 43-летняя женщина (водительский стаж с 2013 года), управляя автомобилем «Мазда CX-5» при повороте налево на зеленый сигнал светофора столкнулась с двигавшейся во встречном направлении пожарной автоцистерной. «КАМАЗ» МЧС ехал с включенными спецсигналами и звуковой сиреной. Ударом «Мазду» развернуло, и она врезалась в автомобиль «BYD F3».

В результате ДТП водитель «BYD F3» получил ушибы грудной клетки. По данным УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы.

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Фото: ВКонтакте / Автопартнер