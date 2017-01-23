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23.01.2017 10:14
В Иванове ехавшая на пожар автоцистерна врезалась в Мазду CX-5
Есть пострадавший – ФОТО ВИДЕО
Дорожный инцидент произошел 20 января около 21.25 на улице Суворова областного центра. 43-летняя женщина (водительский стаж с 2013 года), управляя автомобилем «Мазда CX-5» при повороте налево на зеленый сигнал светофора столкнулась с двигавшейся во встречном направлении пожарной автоцистерной. «КАМАЗ» МЧС ехал с включенными спецсигналами и звуковой сиреной. Ударом «Мазду» развернуло, и она врезалась в автомобиль «BYD F3».
В результате ДТП водитель «BYD F3» получил ушибы грудной клетки. По данным УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы.Фото: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП автоцистерна легковушка пострадавший
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Комментарии (24)
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- vofchik23.01.2017 10:23Блин ЗАЧЕМ таким мамзелям давать ВУ, мозгов нет инстинкта самосохранения НЕТ, да к тому-же слепая и глухая.
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- Яндарбиев23.01.2017 10:33Дня не проходит, чтобы очередная тупая щель не выставила на всеобщее обозрение свою глупость и примитивизм. Щель, когда находится за рулем, дальше полуметра перед капотом не видит, по бокам не следит (как зашоренная кобыла), цвета не различает. Так что данная ситуация вполне логична и объяснима)))
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- vofchik23.01.2017 10:37Только будет виноват водитель пожарной машины, а ей мизерный штраф. А по видео она как специально не пропустила или на самом деле дальше полуметра не видит.
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- Вахтанг Камикадзе23.01.2017 12:35"Лучше ужасная смерть, чем ужас без конца." :) Раньше значится, под паровоз бросались, как некая Анна Каренина, а таперича под тяжёлую технику на дороге. :)
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- Fantomas23.01.2017 11:01Умышленное вредительство!
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- Layba-3723.01.2017 11:16Походу минусует защитник виноватой или сам пилот мазды).Пожарная права а Мазда нет. За рулем дурак. Ну или дура
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- тупая кобыла23.01.2017 11:17Жаль что сама на тот свет не улетела.
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- ghfdlf23.01.2017 11:24Надо же быть такой тупой-слепой просто слов нет.Жалко только,что водителя пожарки обвинят ,такая уж судебная практика у нас.
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- макссс23.01.2017 11:47глухая, слепая и глупая пилотка
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- Прохожий_23.01.2017 11:58Ой дура!
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- drongo23.01.2017 12:17Ее необходимо на пересдачу правил дорожного движения. Срочно
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- ataman19651923.01.2017 14:35Бесполезно,она в любом случае снова их купит.))))))
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- Виктор Бугаёв23.01.2017 12:28Думе давно пора принять закон который-бы однозначно говорил о том что водитель с включенными спецсигналами всегда прав. А то всякие бараны и овцы с завидной периодичностью быкуют на дороге.
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- asvladas23.01.2017 13:04похоже что эта овца попутно и в телефоне сидела, тыкала пальцами в экран или болтала, как это частенько бывает...
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- vofchik23.01.2017 13:20Проблесковые маячки и звуковой сигнал (сирена) НЕ ВОЗМОЖНО НЕ УВИДЕТЬ и НЕ УСЛЫШАТЬ.
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- ухх23.01.2017 14:01Автоподставщицо полюбэ..
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- kardiotonik23.01.2017 14:15даже если бы пожарная машина ехала без сирены,мазда,при повороте налево должна уступить дорогу,очень банально и безответственно...
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- andryu4923.01.2017 22:17там стрелка...а он обязан убедиться в том ,что выезжая на перекресток не накосячит..
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- vofchikвчера, 09:55Да обязан, но мамзель видела его и обязана была его пропустить, она перед самым поворотом притормозила, вот он и понял, что его пропускают. Жаль водителя пожарки.
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- ataman19651923.01.2017 14:30у них (у женщин) мышления о том,что Я ЖЕНЩИНА,И МНЕ ДОЛЖНЫ УСТУПАТЬ действуют даже за рулём,вопреки всем правилам дорожного движения.
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- Коренной Кохомчанин23.01.2017 18:06Бл*ть кто им вообще права выдаёт,как они сдают на них вообще,на видео такой тупизм быбы,нет слов!
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- Коренной Кохомчанин23.01.2017 23:39Клон, сгинь! Ведь ничего не понимаешь!)
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- смешной3723.01.2017 20:38что то защитник щелей хрюн моржов молчит.ПОХОДУ САМ КЛОУН ЕЩЁ ТОТ, НЕ ТВОЯ ЖЕНА? НА ТАБУРЕТКЕ
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- ник2шумвчера, 10:04Да, судя по видео, мадам как намеренно летела на встречу с автоцистерной. Такое впечатление, что у нее были завязаны глаза.
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