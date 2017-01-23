Во дворе дома на улице Балашова в Иванове найден труп

Полиция выясняет обстоятельства гибели





Сегодня около 11 часов вечера, во дворе дома на улице Балашова был обнаружен труп 46-летнего мужчины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«Сейчас полицейские выясняют обстоятельства гибели человека, ведётся поиск свидетелей произошедшего и лиц, имеющих отношение к этому преступлению», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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