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Новости

23.01.2017 00:43

Во дворе дома на улице Балашова в Иванове найден труп

Полиция выясняет обстоятельства гибели


Сегодня около 11 часов вечера, во дворе дома на улице Балашова был обнаружен труп 46-летнего мужчины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«Сейчас полицейские выясняют обстоятельства гибели человека, ведётся поиск свидетелей произошедшего и лиц, имеющих отношение к этому преступлению», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. 



ключевые слова: труп полиция
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 23.01.2017 06:55
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							"Сегодня около 11 часов вечера","сегодня, 00:43"
    
Наверное скорее всего уже вчера,а не сегодня)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 23.01.2017 07:58
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										-1
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							Клон-имбецил, сгинь! Надоел)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 23.01.2017 17:59
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										0
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							Ха-ха олигофрен,я быстрее тебя написал)))Сгинь клон)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тупая кобыла								
							
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  • 23.01.2017 12:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Полицейские выясняют причины гибели а пишут что был убит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тупая кобыла								
							
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  • 23.01.2017 12:13
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										-1
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							Полицейские выясняют причины гибели а пишут что был убит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ASZ								
							
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  • 23.01.2017 12:32
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										+1
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							"Курсив" сообщает , что убиенный - Витек Пономарев - известный своими криминальными похождениями и авантюрами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 10:55

				

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	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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