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Новости
22.01.2017 16:02
Суд решил, кто должен проводить консервацию сгоревшей церкви в Иванове
Еще в сентябре прошлого года Ленинский районный суд г. Иваново принял решение, в соответствии с которым представитель собственника деревянной Церкви Успения, относящейся к XVII веку, должен организовать проведение работ по консервации памятника истории и культуры.Срок проведения работ по консервации продлен до конца февраля.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области должно было завершить консервацию до 31 декабря 2016 года.
Однако управление подало апелляционную жалобу.
На этой неделе судебная коллегия Ивановского областного суда, выслушав мнение представителей прокуратуры и комитета Ивановской области по госохране объектов культурного наследия, оставила решение суда без изменений.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области должно было завершить консервацию до 31 декабря 2016 года.
Однако управление подало апелляционную жалобу.
На этой неделе судебная коллегия Ивановского областного суда, выслушав мнение представителей прокуратуры и комитета Ивановской области по госохране объектов культурного наследия, оставила решение суда без изменений.
Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)», XVII в. (г. Иваново, Фрунзе ул., 7) сгорела в ноябре 2015 года.
Как мы уже сообщали, денежные средства на восстановление церкви не выделены.
Департамент культуры предписал завершить полную комплексную реставрацию объекта в 2019 году, а до 1 февраля 2017 года согласовать научную документацию по проведению работ.
Как мы уже сообщали, денежные средства на восстановление церкви не выделены.
Департамент культуры предписал завершить полную комплексную реставрацию объекта в 2019 году, а до 1 февраля 2017 года согласовать научную документацию по проведению работ.
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Комментарии (2)
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- vofchik23.01.2017 10:02А что там консервировать? Очередная отмывка денег.
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- Прохожий_23.01.2017 12:03Трактором и законсервируют или забор наростят лямов за 5 ))
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