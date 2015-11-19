Суд решил, кто должен проводить консервацию сгоревшей церкви в Иванове

Еще в сентябре прошлого года Ленинский районный суд г. Иваново принял решение, в соответствии с которым представитель собственника деревянной Церкви Успения, относящейся к XVII веку, должен организовать проведение работ по консервации памятника истории и культуры.



Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области должно было завершить консервацию до 31 декабря 2016 года.



Однако управление подало апелляционную жалобу.

На этой неделе судебная коллегия Ивановского областного суда, выслушав мнение представителей прокуратуры и комитета Ивановской области по госохране объектов культурного наследия, оставила решение суда без изменений.





Как мы уже

Департамент культуры предписал завершить полную комплексную реставрацию объекта в 2019 году, а до 1 февраля 2017 года согласовать научную документацию по проведению работ. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)», XVII в. (г. Иваново, Фрунзе ул., 7) сгорела в ноябре 2015 года. Как мы уже сообщали, денежные средства на восстановление церкви не выделены.Департамент культуры предписал завершить полную комплексную реставрацию объекта в 2019 году, а до 1 февраля 2017 года согласовать научную документацию по проведению работ.

Срок проведения работ по консервации продлен до конца февраля.

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