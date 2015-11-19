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Новости

22.01.2017 16:02

Суд решил, кто должен проводить консервацию сгоревшей церкви в Иванове

Еще в сентябре прошлого года Ленинский районный суд г. Иваново принял решение, в соответствии с которым представитель собственника деревянной Церкви Успения, относящейся к XVII веку, должен организовать проведение работ по консервации памятника истории и культуры.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области должно было завершить консервацию до 31 декабря 2016 года.

Однако управление подало апелляционную жалобу.
На этой неделе судебная коллегия Ивановского областного суда, выслушав мнение представителей прокуратуры и комитета Ивановской области по госохране объектов культурного наследия, оставила решение суда без изменений. 
Срок проведения работ по консервации продлен до конца февраля.
  
Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)», XVII в. (г. Иваново, Фрунзе ул., 7) сгорела в ноябре 2015 года.

Как мы уже сообщали, денежные средства на восстановление церкви не выделены.
Департамент культуры предписал завершить полную комплексную реставрацию объекта в 2019 году, а до 1 февраля 2017 года согласовать научную документацию по проведению работ. 



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 23.01.2017 10:02
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							А что там консервировать? Очередная отмывка денег.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Прохожий_								
							
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  • 23.01.2017 12:03
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Трактором и законсервируют или забор наростят лямов за 5 ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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