В Ивановской области доверчивая пенсионерка перевела мошенникам 55 тысяч рублей

Преступников разыскивает полиция





77-летней жительнице Вичуги поступил телефонный звонок. Незнакомец представился следователем и сообщил, что ее сын совершил ДТП и задержан сотрудниками правоохранительных органов. Но избежать наказания можно, если перевести на указанный счет 70 тысяч рублей. Доверчивая бабушка сказала звонившему, что у нее есть только 55 тысяч. Лже-следователь согласился и на эту сумму. Пенсионерка отправилась в банк и перевела мошеннику деньги. И только после этого догадалась позвонить сыну, от которого узнала, что с ним все в порядке и в никакие ДТП он не попадал.

Сын потерпевшей сразу же обратился с заявлением в полицию. Сейчас оперативники разыскивают преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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