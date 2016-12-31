Наезд автобуса на пешеходов в Иванове попал на ВИДЕО

Подробности ДТП





Как мы уже сообщали, сегодня днем в областном центре произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешеходов.

В пресс-службе УМВД по ивановской области рассказали подробности происшествия. ПАЗик следовал по проспекту Текстильщиков и (пока по невыясненным причинам) не остановился на красный сигнал светофора для того, чтобы пропустить пешеходов. В результате две женщины, переходившие по «зебре», были сбиты.

80-летняя бабушка госпитализирована с переломом основания черепа. 25-летняя девушка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом бедра.

Пассажирский автобус на момент ДТП пассажиров не перевозил. Ехал не по маршруту. Со слов водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Судя по видео, одну из женщин буквально затащило под колеса автобуса и несколько метров проволокло по проезжей части.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД по Ивановской области (смотреть с 40-й секунды).

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