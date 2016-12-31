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сегодня, 19:23

Наезд автобуса на пешеходов в Иванове попал на ВИДЕО

Подробности ДТП


Как мы уже сообщали, сегодня днем в областном центре произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешеходов.

В пресс-службе УМВД по ивановской области рассказали подробности происшествия. ПАЗик следовал по проспекту Текстильщиков и (пока по невыясненным причинам) не остановился на красный сигнал светофора для того, чтобы пропустить пешеходов.  В результате две женщины, переходившие по «зебре», были сбиты.

80-летняя бабушка госпитализирована с переломом основания черепа. 25-летняя девушка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом бедра.

Пассажирский автобус на момент ДТП пассажиров не перевозил. Ехал не по маршруту. Со слов водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Судя по видео, одну из женщин буквально затащило под колеса автобуса и несколько метров проволокло по проезжей части.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД по Ивановской области (смотреть с 40-й секунды).



ключевые слова: ДТП автобус пешеходы
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 19:47
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										-1
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							Да,на тормоза нажал,а их увы нету(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • сегодня, 20:34
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							кто виноват? :) тридцать секунд на ответ:)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Леевни								
							
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  • сегодня, 21:50
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										-1
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							Предположу, что  Коренной Кохомчанин
    
Сам говорит, что "Да,на тормоза нажал,а их увы нету".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									{Abbadon{								
							
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  • сегодня, 22:43
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										-1
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							Точно ,он .Я его по  физиономии узнал.
    
А регику надо научиться видео сокращать , хорошо еще его поездку до Родников не смотрели .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 20:58
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										+1
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							Подвели тормоза? Да он и не пытался ими воспользоваться, вот правый поворотник  включил, габариты горели, тормоза - нет, забыл про них								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 19 минут назад
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										0
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							Да, такое впечатление, что водитель просто замечтался за рулем и не собирался останавливаться. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

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23.12.2016 11:33

				

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	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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