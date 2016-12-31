Похожие новости
-
сегодня, 19:23Наезд автобуса на пешеходов в Иванове попал на ВИДЕО
-
(1)
- 1872
- 6
-
Новости
сегодня, 15:30
В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
Есть пострадавшие - ФОТО
Сегодня около 12.37 в Иванове произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешеходов. На пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Маршала Василевского автобус «ПАЗ» сбил двух человек – 80-летнюю бабушку и 25-летнюю девушку. Обеих госпитализировали. Старушку – с переломом ключицы, молодую – с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.Со слов водителя автобуса, у транспортного средства отказали тормоза. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области
- оцените новость:
-
(2)
- 4613
- 8
Комментарии (8)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Tiger Clawсегодня, 17:04Давно пора обратить внимание на состояние общественного транспорта, который выходит на линию. Убитые пазики и богданы. Может пора предъявлять более жесткие требования к перевозчикам. Кстати в Иванове не самая низкая цена за проезд.
-
- Коренной Кохомчанинсегодня, 17:17На 130 маршруте частенько попадаются вообще бывшие катафалки,когда-то на них покойников возили,потом видать списали,а тут их купили и людей возят,жесть!
-
- Вштатскомсегодня, 17:38Внимание. На фото ПАЗик "Служебный", пустой, под левым колесом ПАЗика след торможения (кучка грязного снега, выброшенная вперед при торможении), значит тормоза не отказали, а подвели. По фото непонятно при каких обстоятельствах были сбиты пешеходы: переходили улицу, шли по обочине, неужели на тротуаре? На заднем плане маячит знак пешеходного перехода 1.22, но далековато, метрах в 30.
-
- Иван Терзунсегодня, 21:02Да вы, "кучка", экперд!
-
- Олег Сидоровсегодня, 19:33Вата боярышника нахлебалась и под автобус сиганула...А водила автобуса тоже под "боярином" был...)))
-
- {Abbadon{сегодня, 22:49Иди срочно подмойся , к тебе едет анальная бригада .Ждет тебя , болезный , удар по кошельку и исколотая задница .Счастья тебе в палате !!
Новость дня
сегодня, 15:30В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
Есть пострадавшие - ФОТО
-
(2)
- 4654
сегодня, 14:14Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний
-
(6)
- 5521
сегодня, 12:57В Иванове сгорел двухэтажный дом
Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
-
(0)
- 2637
вчера, 13:03В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей
-
(0)
- 4265
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10925
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3670
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3710
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3144
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9129
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9206