В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов

Есть пострадавшие - ФОТО





Сегодня около 12.37 в Иванове произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешеходов. На пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Маршала Василевского автобус «ПАЗ» сбил двух человек – 80-летнюю бабушку и 25-летнюю девушку. Обеих госпитализировали. Старушку – с переломом ключицы, молодую – с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

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Со слов водителя автобуса, у транспортного средства отказали тормоза. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области