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сегодня, 15:30

В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов

Есть пострадавшие - ФОТО


Сегодня около 12.37 в Иванове произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешеходов. На пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Маршала Василевского автобус «ПАЗ» сбил двух человек – 80-летнюю бабушку и 25-летнюю девушку. Обеих госпитализировали. Старушку – с переломом ключицы, молодую – с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

Со слов водителя автобуса, у транспортного средства отказали тормоза. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области


ключевые слова: ДТП автобус пешеходы
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Tiger Claw								
							
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  • сегодня, 17:04
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										+1
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							Давно пора обратить внимание на состояние общественного транспорта, который выходит на линию. Убитые пазики и богданы. Может пора предъявлять более жесткие требования к перевозчикам. Кстати в Иванове не самая низкая цена за проезд. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 17:17
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										+1
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							На 130 маршруте частенько попадаются вообще бывшие катафалки,когда-то на них покойников возили,потом видать списали,а тут их купили и людей возят,жесть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вштатском								
							
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  • сегодня, 17:38
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							Внимание. На фото ПАЗик "Служебный", пустой, под левым колесом ПАЗика след торможения (кучка грязного снега, выброшенная вперед при торможении), значит тормоза не отказали, а подвели. По фото непонятно при каких обстоятельствах были сбиты пешеходы: переходили улицу, шли по обочине, неужели на тротуаре? На заднем плане маячит знак пешеходного перехода 1.22, но далековато, метрах в 30.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван Терзун								
							
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  • сегодня, 21:02
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										-1
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							Да вы, "кучка", экперд! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Олег Сидоров								
							
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  • сегодня, 19:33
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							Вата боярышника нахлебалась и под автобус сиганула...А водила автобуса тоже под "боярином" был...)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									{Abbadon{								
							
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  • сегодня, 22:49
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										-1
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							Иди срочно подмойся , к тебе едет анальная бригада .Ждет тебя , болезный , удар по кошельку и исколотая задница .Счастья тебе в палате !!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

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	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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