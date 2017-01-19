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19.01.2017 11:10В Ивановской области в иордани и купели окунулось свыше 6 тысяч человек
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Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний
В нашу редакцию поступили звонки от жителей областного центра с жалобой на действия сотрудников МЧС во время Крещенских купаний. Звонившие сообщили, что вечером 19 января в ивановском парке им. Революции 1905 года, где была организована единственная в городе официальная иордань, произошел инцидент, который иначе как оскорблением чувств верующих они назвать не могут.
Около 9 вечера сотрудники МЧС объявили народу, что обряд крещенского омовения официально закончен и всем пора расходиться по домам. После этого спасатели забросали иордань снегом и, по словам очевидцев, ещё и каким-то сеном. Собравшихся в это время окунуться в прорубь было несколько десятков, и все они после подобных действий МЧСников испытали шок, как сообщают нам свидетели инцидента. В прошлые годы представители экстренных служб просто уезжали с места мероприятия после дежурства. В этом, видимо, появилось новое распоряжение – перед уходом вот таким вот образом «закрывать» иордань.
Отойдя от шока, народ, конечно, выгреб всё набросанное в крещенские святые воды и продолжил традиционно-обрядовые омовения. Но осадок, как говорится, остался.
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По хорошему, нужно было вызвать наряд полиции и составить протокол о административном правонарушении, что бы не только в осадок выпали, но и имели на руках по протоколу (со штрафом). Они думали, что их там до пасхи охранять будут.
Так их, спасателей, пересажайте их всех. В православной стране можно и без них обойтись. Ибо сказано: "Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой" [Деян. 16:16-40]