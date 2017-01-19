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Новости

сегодня, 14:14

Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний


В нашу редакцию поступили звонки от жителей областного центра с жалобой на действия сотрудников МЧС во время Крещенских купаний. Звонившие сообщили, что вечером 19 января в ивановском парке им. Революции 1905 года, где была организована единственная в городе официальная иордань, произошел инцидент, который иначе как оскорблением чувств верующих они назвать не могут.

Около 9 вечера сотрудники МЧС объявили народу, что обряд крещенского омовения официально закончен и всем пора расходиться по домам. После этого спасатели забросали иордань снегом и, по словам очевидцев, ещё и каким-то сеном. Собравшихся в это время окунуться в прорубь было несколько десятков, и все они после подобных действий МЧСников испытали шок, как сообщают нам свидетели инцидента. В прошлые годы представители экстренных служб просто уезжали с места мероприятия после дежурства. В этом, видимо, появилось новое распоряжение – перед уходом вот таким вот образом «закрывать» иордань.

Отойдя от шока, народ, конечно, выгреб всё набросанное в крещенские святые воды и продолжил традиционно-обрядовые омовения. Но осадок, как говорится, остался. 



ключевые слова: Крещение иордань верующие чувства оскорбление
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									droop								
							
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  • сегодня, 16:07
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    • 
										-1
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							Ох -ты, ранимые какие, дай только повод оскорбиться… А позвольте узнать, где в это время были ваши организаторы-инициаторы? Что, не было? 
    
По хорошему, нужно было вызвать наряд полиции и составить протокол о административном правонарушении, что бы не только в осадок выпали, но и имели на руках по протоколу (со штрафом). Они думали, что их там до пасхи охранять будут.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
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  • сегодня, 16:59
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    • 
										+1
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							Я конечно не поддерживаю верующих, но в данном случае МЧС поступило по свински.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									norita								
							
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  • сегодня, 18:04
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										-1
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							А пусть переводят этот "инцидент" в страдания за веру и будет этим альтернативно одаренным счастье								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дионис Сапожников								
							
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  • сегодня, 18:51
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							У МЧС как бы время дежурства ограничено. Дальше сами по себе, но если бы что случилось, то спросили бы всё равно со спасателей, вот они так и дали понять, что всё, кина не будет- официальная купель закрывается и дальше сами по себе, чтобы к ним претензий потом не было. Это надо было организаторам мероприятия продумывать всё заранее: и сколько людей придёт, и кто за них отвечать будет, раз купель официальная. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nerfogyr								
							
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  • сегодня, 19:19
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										-1
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							Ха, замечательная новость! Спасибо, порадовали!
    

    
Так их, спасателей, пересажайте их всех. В православной стране можно и без них обойтись. Ибо сказано: "Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой" [Деян. 16:16-40]								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Океанский								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:37
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										-1
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							У нас  светское государство, какое ещё оскорбление чувств верующих. У нас церковь отделена от государства. А вот почему нет такого закона, как ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ АТЕИСТОВ или НЕВЕРУЮЩИХ...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 32 минуты назад
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										-1
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							Что ожидать от зажравшихся эмчээсовцев? Ладно, пожарные работают. А эти сидят по кабинетам. А вообще у нас сейчас мало кто уважает кого. дети не уважают старших. Старшие издеваются и даже убивают детей. Памятники, вплоть до Священного огня и пр., оскверняются. Ничего святого, кроме стерховских скреп, не осталось.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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30.12.2016 11:57

				

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23.12.2016 11:33

				

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