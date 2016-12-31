Ивановцев приглашают в академию Следственного комитета РФ





Академия Следственного комитета Российской Федерации проводит День открытых дверей. Мероприятие состоится 11 февраля по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12. В этот день абитуриенты и их родители смогут встретиться с руководством академии, задать все интересующие вопросы по поводу поступления, обучения и последующего трудоустройства.

Следственно управление СК России по Ивановской области приглашает всех заинтересованных жителей региона на мероприятие. Начало – в 10.00.

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