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сегодня, 13:12
Ивановцев приглашают в академию Следственного комитета РФ
Академия Следственного комитета Российской Федерации проводит День открытых дверей. Мероприятие состоится 11 февраля по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12. В этот день абитуриенты и их родители смогут встретиться с руководством академии, задать все интересующие вопросы по поводу поступления, обучения и последующего трудоустройства.
Следственно управление СК России по Ивановской области приглашает всех заинтересованных жителей региона на мероприятие. Начало – в 10.00.
ключевые слова: Следственный комитет академия День открытых дверей
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Сотрудникам челябинского ОАО «Уфалейникеля», в который входят также свердловские ЗАО «ПО Режникель» и Серовский рудник, объявили о приостановке производства. Большую часть персонала с 1 февраля отправляют в простой. Далее в три этапа последуют сокращения. ... Учитывая, что в рамках холдинга в Верхнем Уфалее, Реже и Серове работает более 3,5 тысяч человек, увольнение большей части из них как минимум создаст напряженную обстановку. Более того, челябинский муниципалитет входит в «красную» группу моногородов, максимально зависящих от своих предприятий."
(с) УРА.ру