В Иванове сгорел двухэтажный дом

Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО





Возгорание двухэтажного деревянного дома произошло вчера вечером на 1-й Напорной улице областного центра. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, сгоревшее строение было бесхозным, нежилым. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Очевидцы сняли пожар и работу сотрудников МЧС на телефон. На кадрах видно, как сбить разбушевавшееся пламя не удается, и как обрушиваются обгоревшие конструкции строения.

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