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сегодня, 12:03
Дистанционный взлом мобильника обнулил банковский счет жителя Ивановской области
Полиция разыскивает кибер-мошенника
Мошенничество в сфере высоких технологий. Так полицейские назвали преступление, совершенное накануне в Вичуге.
У 44-летнего местного жителя вдруг «взбунтовался» сотовый телефон. Гаджет начал сам по себе включаться и выключаться. После череды перезагрузок, на экране мобильника появилось обновление системы. А затем пришло смс-сообщение о списании с банковской карты владельца телефона 5900 рублей – всего, что было на счете. Так сработало внедренное каким-то образом в мобильное устройство вредоносная программа.
Потерпевший обратился в полицию. Сейчас оперативники разыскивают кибер-мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество телефон банковская карта полиция
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Комментарии (2)
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- Вштатскомсегодня, 17:27Не надо устанавливать приложения из сомнительных источников. Для всех есть Google Play Store - риск сводится к нолю, много бесплатных аналогов. Для продвинутых 4PDA - риск есть, но минимален, остальное вопрос совести.
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- Васька Непутевыйсегодня, 21:20я бы не стал доверять приложениям с гугла, во многих содержится своего рода рекламные вирусы, а то и просто ссылки на сомнительные ресурсы... известны случаи, когда в скаченном приложении сбербанка с гугла, находился вирус...
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