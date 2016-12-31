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Новости

сегодня, 12:03

Дистанционный взлом мобильника обнулил банковский счет жителя Ивановской области

Полиция разыскивает кибер-мошенника


Мошенничество в сфере высоких технологий. Так полицейские назвали преступление, совершенное накануне в Вичуге.

У 44-летнего местного жителя вдруг «взбунтовался» сотовый телефон. Гаджет начал сам по себе включаться и выключаться. После череды перезагрузок, на экране мобильника появилось обновление системы. А затем пришло смс-сообщение о списании с банковской карты владельца телефона 5900 рублей – всего, что было на счете. Так сработало внедренное каким-то образом в мобильное устройство вредоносная программа.

Потерпевший обратился в полицию. Сейчас оперативники разыскивают кибер-мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество телефон банковская карта полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Не надо устанавливать приложения из сомнительных источников. Для всех есть Google Play Store - риск сводится к нолю, много бесплатных аналогов. Для продвинутых 4PDA - риск есть, но минимален, остальное вопрос совести.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 21:20
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							я бы не стал доверять приложениям с гугла, во многих содержится своего рода рекламные вирусы, а то и просто ссылки на сомнительные ресурсы... известны случаи, когда в скаченном приложении сбербанка с гугла, находился вирус...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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