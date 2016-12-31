Дистанционный взлом мобильника обнулил банковский счет жителя Ивановской области

Полиция разыскивает кибер-мошенника





Мошенничество в сфере высоких технологий. Так полицейские назвали преступление, совершенное накануне в Вичуге.

У 44-летнего местного жителя вдруг «взбунтовался» сотовый телефон. Гаджет начал сам по себе включаться и выключаться. После череды перезагрузок, на экране мобильника появилось обновление системы. А затем пришло смс-сообщение о списании с банковской карты владельца телефона 5900 рублей – всего, что было на счете. Так сработало внедренное каким-то образом в мобильное устройство вредоносная программа.

Потерпевший обратился в полицию. Сейчас оперативники разыскивают кибер-мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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