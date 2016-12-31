ПОСЛУШАЙТЕ! Ох, рано отключает пожарную сигнализацию школьная охрана

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Удивительнейшую информацию сегодня озвучили в мэрии, рассказывая о причине ноябрьского пожара в 66-й ивановской школе. Охранник, оказывается, просто отключил сработавшую пожарную сигнализацию. И не пошел проверять, почему она сработала. И никто другой не пошел.



Как такое вообще может быть? Таким вопросом задалась Татьяна Прокопенко.

99-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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