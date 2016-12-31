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вчера, 20:59
ПОСЛУШАЙТЕ! Ох, рано отключает пожарную сигнализацию школьная охрана
ВИДЕО
Удивительнейшую информацию сегодня озвучили в мэрии, рассказывая о причине ноябрьского пожара в 66-й ивановской школе. Охранник, оказывается, просто отключил сработавшую пожарную сигнализацию. И не пошел проверять, почему она сработала. И никто другой не пошел.
Как такое вообще может быть? Таким вопросом задалась Татьяна Прокопенко.
99-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Комментарии (5)
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- прoсто никсегодня, 13:12школьники все через одного микроцефалы, а охранник виноват почему-то:)
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- мастодонтсегодня, 14:55Наблюдал недавно по окончании уроков идут орут матом на всю улицу, хоть уши затыкай, мальчишки и девчонки, куда педагоги смотрят
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:01А что педагоги? :) Сами-то на нарушение общественного порядка в виде громкой нецензурной брани заявить-то не можете? :) Недееспособны? :)
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- Васька Непутевыйсегодня, 21:37а что педагоги? да вы правы! они порой сами на уроках так кроют т.н. микроцефалов!!!))))))))
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- мастодонтсегодня, 15:0366-я школа
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