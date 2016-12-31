В Ивановской области ожидается метель

Прогноз погоды ивановского гидрометцентра





Согласно прогнозу ивановского гидрометцентра, с 6 вечера 20 января до 6 вечера 21 января на территории Ивановской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами - небольшой снег, днем - слабая метель. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер - северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха: ночью по области - от минус 8 до минус 13 градусов, днем - от минус 5 до минус 10 градусов.

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