В Ивановской области предложено создать речной грузовой порт

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С идеей создания речного грузового порта на базе действующего на сегодняшний день зернового терминала «Волга» у села Первомайский на сегодняшней коллегии департамента экономического развития и торговли выступил глава Кинешемского района Сергей Герасимов. С появлением такого порта появится возможность перевозить все виды грузов с возможностью перевалки с речного на автомобильный, железнодорожный транспорт и наоборот.

«Наша уникальная особенность заключается в том, что наша местность – это последняя точка на верхней Волге по так называемой высокой воде, куда могут заходить суда класса «река-море» с возможностями экспорта и импорта. То есть мы уже сможем выйти на межрегиональный уровень», - сообщил Сергей Герасимов.

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На фото – зерновой терминал «Волга»