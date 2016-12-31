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вчера, 17:44
В Ивановской области предложено создать речной грузовой порт
ФОТО
С идеей создания речного грузового порта на базе действующего на сегодняшний день зернового терминала «Волга» у села Первомайский на сегодняшней коллегии департамента экономического развития и торговли выступил глава Кинешемского района Сергей Герасимов. С появлением такого порта появится возможность перевозить все виды грузов с возможностью перевалки с речного на автомобильный, железнодорожный транспорт и наоборот.
«Наша уникальная особенность заключается в том, что наша местность – это последняя точка на верхней Волге по так называемой высокой воде, куда могут заходить суда класса «река-море» с возможностями экспорта и импорта. То есть мы уже сможем выйти на межрегиональный уровень», - сообщил Сергей Герасимов.На фото – зерновой терминал «Волга»
ключевые слова: река грузовой порт
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Комментарии (5)
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- Fantomasвчера, 18:01"Наша уникальная особенность заключается в том, что мы много предлагаем, говорим и ничего не делаем", - хотел сказать Сергей Герасимов, но вовремя передумал
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- прoсто никвчера, 21:10фантомас разбушевался))
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- anechka1вчера, 22:45Морской волк никогда не пересядет на жабодавы!!!
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- Вштатскомвчера, 23:58Как вы яхту назовёте - так на ней и напишите.
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- zolton959@rambler.ruсегодня, 07:32хорошая идея, она опять же тупиковая. Нужна инфраструктура , ж д мост электрификация путей. Ведь порт это не склад, а перевалочный пункт
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