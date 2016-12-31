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Новости

вчера, 17:09

Найден новый инвестор для завода «Автокран»


Правительству Ивановской области удалось найти инвестора для ивановского завода «Автокран». Им вот-вот станет «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

«Пришел новый инвестор. «Сбербанк», так скажем, продал свой долг. Есть серьезная программа, которая, в общем-то, подтверждает намерения инвесторов выйти на точку безубыточности и работать дальше», - прокомментировала зампред регионального правительства Светлана Давлетова.



ключевые слова: завод "Автокран" инвестор
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • вчера, 17:50
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							Очередная сказка на ночь от г-жи Давлетовой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 18:46
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							если честно платить налоги  в нашей стране предприятия всегда будут в убытке а что бы быть не в убытке нужно задирать цены по которым никто брать не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 19:21
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							Инвесторы выстраиваются в  длинную очередь - за "Тепличным" просили не занимать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									prigorel								
							
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  • вчера, 22:03
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										+1
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							Козьма. Красиво сказал. Посмеялся от души.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									хрюн моржов								
							
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  • сегодня, 01:08
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							может не в тему пишу,но я ип больше 20ти лет,принципиально делал все по "закону" ,взятка даже в виде,банальных конфет",для меня ниже моего достоинства! но как говорится:-"все животные равны,но есть животные ровнее других"...пол года был в командировке за "бугром"и валю туда в сентябре на"пмж",если я не нужен "такой"своей стране,то еб...сь оно все в р..т. "вангую"(предсказываю)еще лет 10-15ть работать будете за копейку на "дядю"(или депутатского выродка, или еще кого, не суть)-не нравится? уходи! пару месяцев скитаний,голод,жена пилит-где деньги?и   т.д. и пойдете на "поклон",потому что идти будет некуда! это не жизнь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вштатском								
							
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  • сегодня, 09:08
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										-1
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							Вы это написали, что бы вас пожалели, или что бы вас похвалили?
    

    
Где мне найти пристанище,
    
В каком чужом краю
    
Не будут угрожающе
    
Топтать мечту мою...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ххх222								
							
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  • сегодня, 12:24
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										-1
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							Вы если здесь не нашли себя,голодали,жена пилила,то и за бугром никому не нужны,максимум пособие,если конечно дадут.Там и без Вас мигрантов хватает.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • сегодня, 16:12
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										-1
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							за 20 лет ИП  понял что лох								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 21:44
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										0
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							я это понял раньше, но деваться некуда, светит только минимальная пенсия через пару лет и безрадостная старость...
    
в нашей стране нужно воровать и воровать по крупному, что бы было чем откупиться... по честному жить, быть лохом!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									хрюн моржов								
							
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  • сегодня, 17:43
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    • 
										+1
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							карпычу и "поэту"- не испытываю нужды ни в жалости ни в похвале. 20лет работал не в ноль(ибо работать для того чтобы работать никогда не входило в мои планы).а плясать под дудку и прогибаться под кого то не собираюсь.за бугор ездил не на отдых. и с хреном и кедами тем более как гастробайтер и на пособие-это не про меня. п.с. сейчас инвесторы последнее доделят...и сидя в этой гнилой дыре ты(вы)стас поймете кто есть лох.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nerfogyr								
							
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  • сегодня, 19:25
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    • 
										+1
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							"Им вот-вот станет..."
    

    
Опять новости из будущего. Вот-вот найдут инвестора, вот-вот построят комбинат, вот-вот начнут расти доходы... На самом деле, нам лишь известно, что один кредитор перепродал долг другому кредитору.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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