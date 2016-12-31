Найден новый инвестор для завода «Автокран»





Правительству Ивановской области удалось найти инвестора для ивановского завода «Автокран». Им вот-вот станет «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

«Пришел новый инвестор. «Сбербанк», так скажем, продал свой долг. Есть серьезная программа, которая, в общем-то, подтверждает намерения инвесторов выйти на точку безубыточности и работать дальше», - прокомментировала зампред регионального правительства Светлана Давлетова.

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