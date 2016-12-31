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вчера, 17:09
Найден новый инвестор для завода «Автокран»
Правительству Ивановской области удалось найти инвестора для ивановского завода «Автокран». Им вот-вот станет «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
«Пришел новый инвестор. «Сбербанк», так скажем, продал свой долг. Есть серьезная программа, которая, в общем-то, подтверждает намерения инвесторов выйти на точку безубыточности и работать дальше», - прокомментировала зампред регионального правительства Светлана Давлетова.
ключевые слова: завод "Автокран" инвестор
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Комментарии (11)
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Где мне найти пристанище,
В каком чужом краю
Не будут угрожающе
Топтать мечту мою...
в нашей стране нужно воровать и воровать по крупному, что бы было чем откупиться... по честному жить, быть лохом!!!
Опять новости из будущего. Вот-вот найдут инвестора, вот-вот построят комбинат, вот-вот начнут расти доходы... На самом деле, нам лишь известно, что один кредитор перепродал долг другому кредитору.