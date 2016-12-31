Ивановский мэр вошел в состав Попечительского Совета ИГЭУ

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Сегодня, 20 января, состоялось очередное заседание Попечительского Совета Ивановского государственного энергетического университета. На него собрались руководители крупнейших предприятий энергетической отрасли со всей России. Всех их объединяет ивановский энергоуниверситет, который они оканчивали в разные годы. Владимир Шарыпов также выпускник этого вуза.

Возглавляет Попечительский Совет Анатолий Копсов, президент компании «Газэнергострой-газотурбинные технологии». Открывая заседание, он сообщил, что Совет создан в 1997 году, когда и стран, и вуз переживали непростые времена. Члены Попечительского Совета оказывали финансовую поддержку энергоуниверситету, участвовали в организации производственной практики студентов, принимали на работу выпускников вуза. Благодаря их поддержке вырос новый пятиэтажный учебно-лабораторный корпус вуза.

Сегодня глава областного центра Владимир Шарыпов был принят в состав Попечительского Совета ИГЭУ.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново