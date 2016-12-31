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Новости

вчера, 16:42

Ивановский мэр вошел в состав Попечительского Совета ИГЭУ

ФОТО


Сегодня, 20 января, состоялось очередное заседание Попечительского Совета Ивановского государственного энергетического университета. На него собрались руководители крупнейших предприятий энергетической отрасли со всей России. Всех их объединяет ивановский энергоуниверситет, который они оканчивали в разные годы. Владимир Шарыпов также выпускник этого вуза.

Возглавляет Попечительский Совет Анатолий Копсов, президент компании «Газэнергострой-газотурбинные технологии». Открывая заседание, он сообщил, что Совет создан в 1997 году, когда и стран, и вуз переживали непростые времена. Члены Попечительского Совета оказывали финансовую поддержку энергоуниверситету, участвовали в организации производственной практики студентов, принимали на работу выпускников вуза. Благодаря их поддержке вырос новый пятиэтажный учебно-лабораторный корпус вуза.

Сегодня глава областного центра Владимир Шарыпов был принят в состав Попечительского Совета ИГЭУ.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 19:23
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							А в попечительский совет по уборке улиц его не взяли?
    
Проф.непригоден?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kovalevka								
							
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  • сегодня, 00:06
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										+1
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							Мда и что, вот в 3 общежитии ИГЭУ до конца января закрывают столовую. Экономят на здоровье студентов(((((((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 02:45
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							Явно путает пиар и узнаваемость. Улицы загажены так, что народ не ходит, а скользит. Продает себя журналистам - дешевые понты. Раб. край отдал Машкевичу, чтоб тот панегирики ему писал, а не дерьмо лил. Мальчишка! Недалекий!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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