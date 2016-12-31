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Управленческие команды моногородов Ивановской области прошли обучение в «Сколково»
Сегодня в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области подвели итоги работы за 2016 год, в том числе – по повышению инвестиционной привлекательности монотерриторий.
Так, в 2016 году между региональным правительством и Фондом развития моногородов были подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве. Управленческие команды 5 моногородов области прошли обучение в РАНХиГС и Московской школе управления «Сколково». Правда, каких именно, пресс-служба комплекса экономического развития регионального правительства не сообщает.
В настоящее время готовятся заявки на софинансирование инфраструктуры для якорных инвесторов моногородов Наволоки, Вичуга, Тейково, а также на создание территорий опережающего социально-экономического развития.
Для справки:
Монотерритории Ивановской области: пгт. Петровский, г. Южа. пгт. Колобово, пгт. Савино, г. Наволоки, г. Фурманов, г. Тейково, пгт. Каменка. г. Вичуга, г. Приволжск.
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪвчера, 16:57Ну, теперь заживем!
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- ник2шумвчера, 20:00А со смотрящими этих городков и поселков согласовали? А то ведь подожгут!
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- Вштатскомсегодня, 09:12Зачем наговариваете на авторитетных уважаемых людей? Управленцев в первую очередь учат договариваться и делиться.
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