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Новости

вчера, 16:15

Управленческие команды моногородов Ивановской области прошли обучение в «Сколково»


Сегодня в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области подвели итоги работы за 2016 год, в том числе – по повышению инвестиционной привлекательности монотерриторий.

Так, в 2016 году между региональным правительством и Фондом развития моногородов были подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве. Управленческие команды 5 моногородов области прошли обучение в РАНХиГС и Московской школе управления «Сколково». Правда, каких именно, пресс-служба комплекса экономического развития регионального правительства не сообщает.

В настоящее время готовятся заявки на софинансирование инфраструктуры для якорных инвесторов моногородов Наволоки, Вичуга, Тейково, а также на создание территорий опережающего социально-экономического развития.

Для справки:

Монотерритории Ивановской области: пгт. Петровский, г. Южа. пгт. Колобово, пгт. Савино, г. Наволоки, г. Фурманов, г. Тейково, пгт. Каменка. г. Вичуга, г. Приволжск.



ключевые слова: моногорода управление Сколково инвестиции
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ник2шум								
							
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  • вчера, 20:00
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							А со смотрящими этих городков и поселков согласовали? А то ведь подожгут!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Зачем наговариваете на авторитетных уважаемых людей? Управленцев в первую очередь учат договариваться и делиться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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