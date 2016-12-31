В Ивановской области появится третий вытрезвитель





Как мы сообщали ранее, сегодня состоялась расширенная коллегия регионального УМВД, в которой принял участие губернатор ивановской области.

Комментируя итоги деятельности по обеспечению правопорядка на территории региона, Павел Коньков положительно оценил сокращение общего количества преступлений, в том числе наиболее тяжких и резонансных, а также снижение показателей аварийности на дорогах.

Однако глава региона обратил внимание на наметившиеся негативные тенденции по увеличению числа преступлений в общественных местах, а также рост числа преступлений, совершенных гражданами в состоянии опьянения. «В местах с массовым пребыванием наши жители должны чувствовать себя в безопасности, в том числе и от террористической угрозы. Также необходимо поставить барьер незаконному обороту всех видов психоактивных веществ, будь то спиртные напитки, наркотики, курительные смеси или непищевые продукты типа «Боярышник»», - подчеркнул Павел Коньков.

Глава региона подтвердил, что в Ивановской области принято решение о возрождении пунктов помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (по сути - вытрезвителей). «В 2016 году второй в области подобный пункт был открыт в Кинешме, аналогичное учреждение в 2017 году планируется открыть в Шуе», - говорится в сообщении пресс-служба областного правительства.

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