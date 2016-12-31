Сгоревшую в Иванове Успенскую церковь не могут восстановить





Деревянный храм Успения в Иванове, который практически полностью сгорел в ноябре 2015 года, пока что нет возможности отреставрировать. Министерство культуры РФ не выделило денег. А собственник памятника культуры федерального значения - региональное Управление Росимущества - не проводит работы по консервации объекта.

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О том, как и почему возникла такая ситуация, а также о судьбе Успенской церкви – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».