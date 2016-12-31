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Новости

вчера, 15:19

Сгоревшую в Иванове Успенскую церковь не могут восстановить


Деревянный храм Успения в Иванове, который практически полностью сгорел в ноябре 2015 года, пока что нет возможности отреставрировать. Министерство культуры РФ не выделило денег. А собственник памятника культуры федерального значения - региональное Управление Росимущества - не проводит работы по консервации объекта.

О том, как и почему возникла такая ситуация, а также о судьбе Успенской церкви – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: Успенская церковь пожар реконструкция
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • вчера, 15:22
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							Зачем столько текста? почему просто не написать продали землю под ТЦ или административное здание...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Павел Лошадьков								
							
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  • вчера, 16:08
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    • 
										+1
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							Там будет заправка газпрома известно мне от одного человечка.А во фрянькове закроют вроде как и перенесут на это место.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Заморышек								
							
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  • вчера, 16:54
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										+1
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							Да, Паша, закроют. Для этого они новые терминалы купили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Павел Лошадьков								
							
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  • вчера, 16:11
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										+1
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							И кстати церковь сгорела так как был поджог.Комиссия на месте чп была липовая так для галочки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Прохожий_								
							
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  • вчера, 17:30
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										+1
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							Вот удивили))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • вчера, 21:24
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							то есть дознание и следствие виновника пожара не нашли, за чей счет банкет будет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
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  • вчера, 21:44
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										-1
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							А где Гундяев с брегетами, нанопылью, и мерседесами с мигалками?
    
Ах, да, он заболел, даже паству с крещением не поздравил.
    
Лечиться опять в гейропу?
    
Ну, дай ему бог здоровья, и денег.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вштатском								
							
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  • сегодня, 09:15
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							Бывает, что посылают испытание. А бывает, что сначала испытание, а потом посылают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 09:58
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							Да какое им восстановление, они который год не могут запустить в эксплуатацию свечной ларек на пл. 40-летия Победы... А как помпезно праздновали открытие )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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