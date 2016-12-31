Новости
В Ивановской области суд взыскал с заведующей детским садом почти миллион рублей
Именно такой ущерб своим коррупционным преступлением нанесла женщина бюджетам двух уровней
Заведующая шуйским детским садом №28 фиктивно устроила к себе на работу трех человек. И с 2009 по 2014 год получала за них зарплату. Нанесенный за это время ей ущерб составил: бюджету Шуи - 555 тысяч рублей, бюджету Ивановской области - более 430 тысяч рублей.
В отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело. Женщина была осуждена. Однако в счет причиненного ущерба добровольно возместила только 40 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с уже бывшей заведующей детсадом в бюджеты двух уровней денежных средств в размере свыше 945 тысяч рублей, полученных преступным путем. Шуйским городским судом требования прокуратуры удовлетворены полностью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
- оцените новость:
-
(0)
- 2595
- 2
Комментарии (2)
Новость дня
-
(2)
- 4653
-
(6)
- 5520
-
(0)
- 2636
-
(0)
- 4264
-
(8)
- 10925
-
(1)
- 3670
-
(3)
- 3710
-
(0)
- 3144
-
(0)
- 9129
-
(2)
- 9206
"Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих." (с) Марк Твен