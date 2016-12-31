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Новости

вчера, 15:13

В Ивановской области суд взыскал с заведующей детским садом почти миллион рублей

Именно такой ущерб своим коррупционным преступлением нанесла женщина бюджетам двух уровней


Заведующая шуйским детским садом №28 фиктивно устроила к себе на работу трех человек. И с 2009 по 2014 год получала за них зарплату. Нанесенный за это время ей ущерб составил: бюджету Шуи - 555 тысяч рублей, бюджету Ивановской области - более 430 тысяч рублей.

В отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело. Женщина была осуждена. Однако в счет причиненного ущерба добровольно возместила только 40 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с уже бывшей заведующей детсадом в бюджеты двух уровней денежных средств в размере свыше 945 тысяч рублей, полученных преступным путем. Шуйским городским судом требования прокуратуры удовлетворены полностью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Интересно бы было посмотреть на документы. Как это могло произойти в бюджетном саду? Украсть по 200 000 в год при нищенском финансировании просто не реально. по 16 600 в месяц. Это на какие же ставки были устроены эти 3 человека. И кто выполнял их работу, если они как бы отсутствовали? Лишних ставок, как известно, в муниципальных учреждениях нет. По-моему, очередная охота на ведьм. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Вероятно, сама и работала за этих троих. А так-как заведующей нельзя совмещать свою должность со ставками воспитателей, уборщиц, поваров, то и пришлось вписать "левых" людей. ИМХО.
    
"Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих." (с) Марк Твен								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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