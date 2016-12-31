В Ивановской области суд взыскал с заведующей детским садом почти миллион рублей

Именно такой ущерб своим коррупционным преступлением нанесла женщина бюджетам двух уровней





Заведующая шуйским детским садом №28 фиктивно устроила к себе на работу трех человек. И с 2009 по 2014 год получала за них зарплату. Нанесенный за это время ей ущерб составил: бюджету Шуи - 555 тысяч рублей, бюджету Ивановской области - более 430 тысяч рублей.

В отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело. Женщина была осуждена. Однако в счет причиненного ущерба добровольно возместила только 40 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с уже бывшей заведующей детсадом в бюджеты двух уровней денежных средств в размере свыше 945 тысяч рублей, полученных преступным путем. Шуйским городским судом требования прокуратуры удовлетворены полностью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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