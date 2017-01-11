В Ивановской области предприниматели продолжают торговать запрещенными спиртовыми настойками

Очередной факт выявил Роспотребнадзор





11 января мы сообщали, что по результатам проверок хозяйствующих субъектов Роспотребнадзором в регионе было арестовано 190 литров непищевой спиртсодержащей продукции.

Контроль за исполнением постановления главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции» в области продолжается. Так, на днях была проведена проверка у индивидуального предпринимателя Смирнова М.А. У него нашли 4,3 литра непищевой спиртсодержащей продукции, находившейся на реализации. В настоящее время данная продукция арестована.

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