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11.01.2017 12:05В Ивановской области арестовано более 190 литров непищевой спиртсодержащей продукции
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вчера, 14:23
В Ивановской области предприниматели продолжают торговать запрещенными спиртовыми настойками
Очередной факт выявил Роспотребнадзор
11 января мы сообщали, что по результатам проверок хозяйствующих субъектов Роспотребнадзором в регионе было арестовано 190 литров непищевой спиртсодержащей продукции.
Контроль за исполнением постановления главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции» в области продолжается. Так, на днях была проведена проверка у индивидуального предпринимателя Смирнова М.А. У него нашли 4,3 литра непищевой спиртсодержащей продукции, находившейся на реализации. В настоящее время данная продукция арестована.
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