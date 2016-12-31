УМВД: Результат 2016 года по числу погибших в ДТП - лучший за последние полвека





По данным УМВД, в 2016 году общее количество дорожно-транспортных происшествий в Ивановской области снизилось почти на 10% (-9,8%), а число погибших и раненых в них людей - на 16,5% и 4% соответственно.

«Результат 2016 года по числу погибших - лучший за последние полвека (48 лет) и сопоставим с 1969 годом, в котором также было зарегистрировано 106 погибших в ДТП граждан», - сообщает пресс-служба полицейского ведомства региона.

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