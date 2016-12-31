В Ивановской области в отношении директора МУПа возбуждены три уголовных дела

Он подозревается в присвоении и растрате





По версии следствия, в декабре 2013 года, будучи директором муниципального унитарного предприятия, злоумышленник заключил с одним из вузов два договора об оказании услуг по программам высшего профессионального образования и оплатил данные услуги за счет средств возглавляемой им организации на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Кроме того, в том же году директор МУПа заключил с коммерческой организацией договор на утилизацию отходов. Однако выставленный организацией счет за выполненные работы на сумму 324 тысячи рублей МУП не оплатил. В 2015 году от имени МУПа злоумышленник перечислил 324 тысячи рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя. А руководству той самой коммерческой организации по утилизации отходов заявил, что указанная сумма будет перечислена на их счета. В последствии злоумышленник от исполнения договоренности отказался, денежные средства коммерческая организация так и не получила.



Преступная деятельность злоумышленника выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.



В настоящее время в отношении директора МУПа, оказывающего услуги в сфере ЖКХ, возбуждены три уголовных дела – о присвоении и растрате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По нашей информации, уголовные дела возбуждены в отношении директора МУП «Новогоряноское коммунальное объединение» (Тейковский район, село Новое Горяново) Дмитрия Сидельского.

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