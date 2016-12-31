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Новости

вчера, 13:30

Двое жителей Ивановской области утопили своего знакомого в реке

По факту убийства возбуждено уголовное дело


Преступление было совершено 27 августа 2016 года около села Благовещенье Лухского района. Двое местных жителей во время ссоры избили своего знакомого, после чего затащили его в реку и удерживали под водой, пока тот не утонул.

По факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство уголовное дело СУ СКР
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