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Новости

вчера, 13:23

По факту гибели рабочего на сапоговаляльной фабрике проводится проверка


Трагедия произошла днем 19 января на кинешемской сапоговаляльной фабрике. При выполнении трудовых обязанностей стирщик-валяльщик получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту гибели рабочего на производстве проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

ключевые слова: фабрика производство рабочий гибель доследственная проверка
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