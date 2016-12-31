По факту гибели рабочего на сапоговаляльной фабрике проводится проверка





Трагедия произошла днем 19 января на кинешемской сапоговаляльной фабрике. При выполнении трудовых обязанностей стирщик-валяльщик получил травмы, не совместимые с жизнью.

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По факту гибели рабочего на производстве проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.