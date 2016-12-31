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В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей
В Иванове вынесен приговор в отношении 31-летнего Алексея Жорняка. Он признан виновным по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Суд установил, что с марта 2012 года по август 2012 года Жорняк, являясь участником и генеральным директором ООО «Электросети», используя свое служебное положение, представил в ИФНС России по г. Иваново недостоверные документы о переходе к названному предприятию якобы неоплаченной доли в уставном капитале ООО «Электросети» второго участника.
Таким образом, он незаконно лишил его права на долю в уставном капитале предприятия в размере 50% и соответствующих прав.
В дальнейшем Жорняк выкупил отошедшую к ООО «Электросети» долю в уставном капитале и стал единственным участником общества.
Затем он продал принадлежащий предприятию имущественный комплекс по стоимости существенно ниже рыночной. Таким образом ООО «Электросети» и второму участнику общества, которого он незаконно лишил доли, был причинен материальный ущерб на сумму более 260 млн рублей.
В итоге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, суд приговорил Жорняка к 4,6 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
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Фрунзенский районный суд города Иванова 18 января 2017 года приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего совладельца компании «Электросети» Алексея Жорняка.
ООО «Электросети» владеет зданием бывшей фабрики имени С. И. Балашова на улице имени соратницы Балашова, тоже революционерки Наговицыной-Икрянистовой – дом 6.
Еще в 2012 году Алексей Жорняк попытался обмануть своего компаньона Владимира Абрамова. Путем внесения изменений в документы, Жорняк лишил Абрамова прав на долю в 50 процентов ООО «Электросети».
После этого Жорняк продал принадлежавшее компании здание фабрики всего за 1 млн 100 тыс. рублей ООО «Электромиг», которое, в свою очередь, перепродало его за 1 млн 200 тыс. рублей ООО «Звезда», которое контролировали сам Алексей Жорняк и его мать Марина Черных.
На момент заключения этих притворных сделок в 2012 году рыночная стоимость здания согласно экспертизе, проведенной Торгово-промышленной палатой Костромской области, составляла 263 млн рублей, то есть в 220 раз больше конечной цены продажи.
Также, данное здание общей площадью 64 тысячи квадратных метров от сдачи помещений в аренду приносило на тот момент чистый доход более 8 млн рублей в месяц.
В течение последующих двух лет Владимиру Абрамову удалось через многочисленные суды восстановить свои права на компанию «Электросети» и вернуть здание в собственность. При этом попытки Алексея Жорняка оспорить судебные решения не прекращались и после этого, и продолжаются до сих пор.
В феврале арбитражный суд будет рассматривать иск Алексея Жорняка к Владимиру Абрамову о признании не созданным ООО «Электросети». С учетом решений всех предыдущих судов в пользу Абрамова и ООО «Электросети», перспективы данного дела выглядят призрачными. К тому же теперь господин Жорняк находится не под домашним арестом, а под стражей.
Большие деньги все-таки зло.