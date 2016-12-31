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Новости

вчера, 13:03

В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей


В Иванове вынесен приговор в отношении 31-летнего Алексея Жорняка. Он признан виновным по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Суд установил, что с марта 2012 года по август 2012 года Жорняк, являясь участником и генеральным директором ООО «Электросети», используя свое служебное положение, представил в ИФНС России по г. Иваново недостоверные документы о переходе к названному предприятию якобы неоплаченной доли в уставном капитале ООО «Электросети» второго участника.

Таким образом, он незаконно лишил его права на долю в уставном капитале предприятия в размере 50% и соответствующих прав.

В дальнейшем Жорняк выкупил отошедшую к ООО «Электросети» долю в уставном капитале и стал единственным участником общества.

Затем он продал принадлежащий предприятию имущественный комплекс по стоимости существенно ниже рыночной. Таким образом ООО «Электросети» и второму участнику общества, которого он незаконно лишил доли, был причинен материальный ущерб на сумму более 260 млн рублей.

В итоге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, суд приговорил Жорняка к 4,6 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.



ключевые слова: мошенничество хищение прокуратура суд приговор
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 13:17
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    • 
										-1
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							Получается, что за один день в тюрьме зарабатывает 160 т.р. не хило.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili  ya								
							
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  • вчера, 13:52
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    • 
										-1
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							Завидно? Иди тоже посиди, никто не мешает ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • вчера, 14:34
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    • 
										-1
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							что за бред написал про заработок в тюрьме?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Anonim13579								
							
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  • вчера, 14:23
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										+1
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							А долю вернули или нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									negoduyu								
							
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  • вчера, 15:59
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    • 
										-1
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							О какой доли идет речь? О тех искомых 1,6 тысячах, на которые был наложен 62 кратный размер штрафа?..
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Альтруист 1								
							
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  • вчера, 18:32
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							Неудачная попытка бывшего владельца здания фабрики Алексея Жорняка продать ее за миллион рублей самому себе и своей матери закончилась приговором суда и реальным лишением свободы.
    
Фрунзенский районный суд города Иванова 18 января 2017 года приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего совладельца компании «Электросети» Алексея Жорняка.
    
ООО «Электросети» владеет зданием бывшей фабрики имени С. И. Балашова на улице имени соратницы Балашова, тоже революционерки Наговицыной-Икрянистовой – дом 6.
    
Еще в 2012 году Алексей Жорняк попытался обмануть своего компаньона Владимира Абрамова. Путем внесения изменений в документы, Жорняк лишил Абрамова прав на долю в 50 процентов ООО «Электросети».
    
После этого Жорняк продал принадлежавшее компании здание фабрики всего за 1 млн 100 тыс. рублей ООО «Электромиг», которое, в свою очередь, перепродало его за 1 млн 200 тыс. рублей ООО «Звезда», которое контролировали сам Алексей Жорняк и его мать Марина Черных.
    
На момент заключения этих притворных сделок в 2012 году рыночная стоимость здания согласно экспертизе, проведенной Торгово-промышленной палатой Костромской области, составляла 263 млн рублей, то есть в 220 раз больше конечной цены продажи.
    
Также, данное здание общей площадью 64 тысячи квадратных метров от сдачи помещений в аренду приносило на тот момент чистый доход более 8 млн рублей в месяц.
    
В течение последующих двух лет Владимиру Абрамову удалось через многочисленные суды восстановить свои права на компанию «Электросети» и вернуть здание в собственность. При этом попытки Алексея Жорняка оспорить судебные решения не прекращались и после этого, и продолжаются до сих пор.
    
В феврале арбитражный суд будет рассматривать иск Алексея Жорняка к Владимиру Абрамову о признании не созданным ООО «Электросети». С учетом решений всех предыдущих судов в пользу Абрамова и ООО «Электросети», перспективы данного дела выглядят призрачными. К тому же теперь господин Жорняк находится не под домашним арестом, а под стражей.
    
Большие деньги все-таки зло.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 18:37
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							отличное наказание из 260 млн заплатить 100 тысяч а потом еще и выйти по удо  а ко-то украл 2 кроликов стоимостью 2т получил 2 года и отсидит полностью демократично по едро								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 09:48
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							Странно, почему штраф не 80ти кратный (20 лярдов)? А вот с похитителем кроликов тоже плачевно - должен вернуть стадо )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тихий ужас								
							
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  • вчера, 21:40
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							Апочемуже Романчук не занять свободное место.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вштатском								
							
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  • сегодня, 00:10
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							Он виноват лишь в том, что применил схему продажи общей собственности по заниженной цене самому себе. А ведь это схема некоторых ушлых чиновников. Наглый какой. Так ему и надо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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