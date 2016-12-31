В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей





В Иванове вынесен приговор в отношении 31-летнего Алексея Жорняка. Он признан виновным по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Суд установил, что с марта 2012 года по август 2012 года Жорняк, являясь участником и генеральным директором ООО «Электросети», используя свое служебное положение, представил в ИФНС России по г. Иваново недостоверные документы о переходе к названному предприятию якобы неоплаченной доли в уставном капитале ООО «Электросети» второго участника.

Таким образом, он незаконно лишил его права на долю в уставном капитале предприятия в размере 50% и соответствующих прав.

В дальнейшем Жорняк выкупил отошедшую к ООО «Электросети» долю в уставном капитале и стал единственным участником общества.

Затем он продал принадлежащий предприятию имущественный комплекс по стоимости существенно ниже рыночной. Таким образом ООО «Электросети» и второму участнику общества, которого он незаконно лишил доли, был причинен материальный ущерб на сумму более 260 млн рублей.

В итоге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, суд приговорил Жорняка к 4,6 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

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