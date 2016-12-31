Порядка 70 врачей не хватает муниципалитетам Ивановской области





Директор областного департамента здравоохранения Светлана Романчук встретилась с выпускниками лечебного факультета ивановской медицинской академии. Темой встречи стало устройство на работу в муниципальных образованиях региона.

По словам Светланы Романчук, «в настоящий момент потребность ивановской области составляет 68 врачей, они нужны во всех муниципалитетах. Так, 32 человека требуются в медучреждениях Иванова и Кохмы. В ближайшее время будет организована встреча выпускников с главами районов для подробного обсуждения всех мер поддержки и муниципальных льгот».

Руководитель департамента здравоохранения пригласила студентов после окончания учебы на работу участковыми терапевтами в муниципалитеты региона. Она рассказала о программах поддержки молодых специалистов: большинство местных администраций сегодня готовы помочь с жилищным устройством переехавшим в сельскую местность врачам, а также с устройством их детей в детские сады.

«По итогам встречи уже двое выпускников проявили инициативу трудоустроиться врачами в Фурмановский и Шуйский районы», – сообщила Светлана Романчук.

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