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Порядка 70 врачей не хватает муниципалитетам Ивановской области
Директор областного департамента здравоохранения Светлана Романчук встретилась с выпускниками лечебного факультета ивановской медицинской академии. Темой встречи стало устройство на работу в муниципальных образованиях региона.
По словам Светланы Романчук, «в настоящий момент потребность ивановской области составляет 68 врачей, они нужны во всех муниципалитетах. Так, 32 человека требуются в медучреждениях Иванова и Кохмы. В ближайшее время будет организована встреча выпускников с главами районов для подробного обсуждения всех мер поддержки и муниципальных льгот».
Руководитель департамента здравоохранения пригласила студентов после окончания учебы на работу участковыми терапевтами в муниципалитеты региона. Она рассказала о программах поддержки молодых специалистов: большинство местных администраций сегодня готовы помочь с жилищным устройством переехавшим в сельскую местность врачам, а также с устройством их детей в детские сады.
«По итогам встречи уже двое выпускников проявили инициативу трудоустроиться врачами в Фурмановский и Шуйский районы», – сообщила Светлана Романчук.
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Комментарии (4)
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- ЙЯdЪвчера, 13:16А почему не идут то? По докладам зарплата у врачей под 40тыр.
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- Роскошьвчера, 13:32Почему бы не привлечь выпускников, кто обучался за счет бюджета? Выучился за счет государства - отработай хоть пару лет по направлению.
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- Вахтанг Камикадзевчера, 23:26А их там на весь факультет человек 5 от силы. :) Остальные - целевики, для конкретных мест готовятся, у них контракт. :) Агитировать их можно до посинения. :)
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- vtldtlm b rвчера, 14:40В муниципалитетах как всегда- сначала заманят золотыми уговорами а потом, когда придешь, плыви как хочешь.
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