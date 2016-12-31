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Новости

вчера, 12:54

Порядка 70 врачей не хватает муниципалитетам Ивановской области


Директор областного департамента здравоохранения Светлана Романчук встретилась с выпускниками лечебного факультета ивановской медицинской академии. Темой встречи стало устройство на работу в муниципальных образованиях региона.

По словам Светланы Романчук, «в настоящий момент потребность ивановской области составляет 68 врачей, они нужны во всех муниципалитетах. Так, 32 человека требуются в медучреждениях Иванова и Кохмы. В ближайшее время будет организована встреча выпускников с главами районов для подробного обсуждения всех мер поддержки и муниципальных льгот».

Руководитель департамента здравоохранения пригласила студентов после окончания учебы на работу участковыми терапевтами в муниципалитеты региона. Она рассказала о программах поддержки молодых специалистов: большинство местных администраций сегодня готовы помочь с жилищным устройством переехавшим в сельскую местность врачам, а также с устройством их детей в детские сады.

«По итогам встречи уже двое выпускников проявили инициативу трудоустроиться врачами в Фурмановский и Шуйский районы», – сообщила Светлана Романчук.



ключевые слова: здравоохранение медицина медакадемия выпускники трудоустройство врачи Светлана Романчук
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 13:16
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										+1
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							А почему не идут то? По докладам зарплата у врачей под 40тыр.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Роскошь								
							
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  • вчера, 13:32
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										+1
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							Почему бы не привлечь выпускников, кто обучался за счет бюджета? Выучился за счет государства - отработай хоть пару лет по направлению.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 23:26
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							А их там на весь факультет человек 5 от силы. :) Остальные - целевики, для конкретных мест готовятся, у них контракт. :) Агитировать их можно до посинения. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vtldtlm b r								
							
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  • вчера, 14:40
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							В муниципалитетах как всегда- сначала заманят золотыми уговорами а потом, когда придешь, плыви как хочешь. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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