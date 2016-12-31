В Ивановской области выросло количество убийств





В 2016 году в ивановской области было зарегистрировано 64 убийства. Это на 11 преступлений больше (или на 17,2%), чем в 2015 году. При этом раскрываемость данного вида преступлений остается стабильно высокой – более 90%. Такие данные были приведены начальником регионального УМВД генерал-майором полиции Андреем Лузиным на сегодняшней расширенной коллегии полицейского ведомства.

поделиться ссылкой:

