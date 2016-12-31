Жителям Ивановской области покажут «Свет Валаама»





24 января в ивановской филармонии состоится выступление уникального творческого коллектива - Хора Валаамского монастыря. Ивановцам будет представлена музыкально-поэтическая программа «Свет Валаама». Как говорят организаторы, эта программа «повествует о людях, живущих здесь и сейчас, искренне ищущих Бога и в которых живёт Сам Господь, о людях, которые защитили нас, отдав свои жизни ради жизней наших, о матерях, подаривших нам этот удивительный мир, о любви к Богу, людям и Родине».

Это первое выступление в рамках гастрольного тура по Ивановской области. География выступления Хора Валаамского монастыря в нашем регионе обширна. С 24 по 29 января коллектив выступит в городах: Иваново, Вичуга (25 января), Кинешма (26 января), Фурманов (27 января), Шуя (28 января), Тейково (29 января). Затем Хор отправится в Кострому.

В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова), лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной воин (Василия Соловьёва-Седого, Владимира Мигули), стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Для справки:

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.

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