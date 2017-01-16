Пятно из нефтепродуктов возле ТЭЦ-2 уменьшается в размерах





Основная причина - не течение. Лед препятствует распространению пятна вниз по Уводи. Грязь, когда ее прибивает к берегу, откачивают машины поисково-спасательных отрядов Иванова и области при участии техники ТЭЦ-2.

Сейчас специалисты продумывают методы, при помощи которых можно собрать пятно с воды - там, где техника не достает с берега.

Напомним, неделю назад граждане сообщили в МЧС о разливе нефтепродуктов в районе ТЭЦ-2.

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