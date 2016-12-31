Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 11:48

Неопытная автомобилистка вылетела с трассы в кювет в Ивановской области

Женщину доставили в больницу - ФОТО


ДТП случилось 19 января около 11.20 на 10-м километре автодороги Комсомольск – Устье. 41-летняя автомобилистка (водительский стаж с 2015 года) во время снегопада потеряла управление автомобилем ВАЗ-2109 и вылетела в кювет. С ушибами рук и ног ее доставили в Комсомольскую больницу. У женщины взята кровь на исследование.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

ключевые слова: ДТП
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2460
  • 15







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (15)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Яндарбиев								
							
    • 
							
  • вчера, 11:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Еще одна тупая щель на старости лет решила приобщиться к технике. Только примитивность щельского развития с возрастом не меняется. Очень хочется верить, что, получив по рукам и ногам, она навсегда откажется от подобной затеи и посвятит остаток жизни заботам о доме и близких.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Мира Лилова								
							
    • 
							
  • вчера, 12:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы напоминаете ущербного завистливого женоненавистника								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • вчера, 12:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё правильно Яндарбиев говорит, бабам не место за рулем! Ты видно такая же тупая, раз защищаешь ее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 13:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А у тебя такой же маленький член и нет машины, как у Яндарбиева.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Мира Лилова								
							
    • 
							
  • вчера, 13:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							*недалекость								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • вчера, 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я, в отличие от тебя, не знаю, какая машина у Яндарбиева и какой у него член, а вот тебе бы посоветовал, очень посоветовал, поучиться грамотности, прежде чем соваться сюда со своим ущербным мышлением. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Мира Лилова								
							
    • 
							
  • вчера, 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кого я защитила?Я лишь указала на недолекость мышления комментатора,который судя по всему ничего в жизни не имеет.Ума хватает лишь на поливание грязью всего женского рода,а Вы видимо его соратник))) Читайте книжки,возможно образованнее станете,желчь свою успокоить сможете								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • вчера, 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мира, иди отсюда с миром, тебя никто не трогал, пока сама не сунулась. Не вижу я в тебе особого ума и образованности, уж извини... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да и у вас их не видно, Или я!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Sorenza								
							
    • 
							
  • вчера, 12:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ваши комменты характеризуют прежде всего вас самих, а не женщин. То, что вы тут пишете, вообще не комментарии. И странно, что админы вообще пропускают подобные тексты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									1967								
							
    • 
							
  • вчера, 14:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемые " мужчины" посмотрите внимательно куда вы суете свои хобот ки
    
Особенно один из вас. Ему скорее всего не дано общаться с женщинами. И сунуть то нечего и некуда								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Прохожий_								
							
    • 
							
  • вчера, 17:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В суд на коммунальщиков!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									смешной37								
							
    • 
							
  • вчера, 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							99 процентов баб за рулём жесть, ну они конечно так не считают. 90 процентов из их фиг когда кого пропустят рожи кирпичом (у меня главная). я вот принципиально теперь баб не пропускаю и пусть знают не пущу.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Грязевик								
							
    • 
							
  • вчера, 23:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бабы хотя бы по правилам стараются.ездить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									хрюн моржов								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							яндарбиеву и 37 смешному-первый походу, чмо полное и ничего кроме как "рулить" больше ни на что не способен,вот и лютует и пердит на эту тему, второй клоун или малолетка(или 2 в одном)такие как ты(37й) мнят о себе,не пущу и т.д. могу поспорить ,у меня жена аккуратней тебя водит свою "табуретку"и такие как ты ей встречаются постоянно-пытаются доказать(или выежнуться)но на деле ты просто как "яндорбиев"-олух,который плавает как говно в круговороте жизни и кроме как "пернуть" на данной теме ничем отличиться не можешь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4656						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2640						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10925						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3710						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9129						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9206						
    •