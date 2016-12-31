Неопытная автомобилистка вылетела с трассы в кювет в Ивановской области

Женщину доставили в больницу - ФОТО





ДТП случилось 19 января около 11.20 на 10-м километре автодороги Комсомольск – Устье. 41-летняя автомобилистка (водительский стаж с 2015 года) во время снегопада потеряла управление автомобилем ВАЗ-2109 и вылетела в кювет. С ушибами рук и ног ее доставили в Комсомольскую больницу. У женщины взята кровь на исследование.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области