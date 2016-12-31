Новости
вчера, 11:48
Неопытная автомобилистка вылетела с трассы в кювет в Ивановской области
Женщину доставили в больницу - ФОТО
ДТП случилось 19 января около 11.20 на 10-м километре автодороги Комсомольск – Устье. 41-летняя автомобилистка (водительский стаж с 2015 года) во время снегопада потеряла управление автомобилем ВАЗ-2109 и вылетела в кювет. С ушибами рук и ног ее доставили в Комсомольскую больницу. У женщины взята кровь на исследование.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области
ключевые слова: ДТП
- оцените новость:
-
(0)
- 2460
- 15
Комментарии (15)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:30В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
Есть пострадавшие - ФОТО
-
(2)
- 4656
сегодня, 14:14Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний
-
(6)
- 5522
сегодня, 12:57В Иванове сгорел двухэтажный дом
Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
-
(0)
- 2640
вчера, 13:03В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей
-
(0)
- 4266
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10925
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3670
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3710
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3144
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9129
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9206
Особенно один из вас. Ему скорее всего не дано общаться с женщинами. И сунуть то нечего и некуда