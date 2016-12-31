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Новости

вчера, 11:36

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 21 января

I этап открытого Кубка города Иваново по стрельбе из лука пройдет в тире спортивного комплекса «Арбалет» (ОАО «Автокран») по адресу: ул. Некрасова, д. 61/1. Начало в 10.00.

В Центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, д. 37) в 15.00 продолжит свою работу проект «Иваново. Городские исследования». Участников проекта ожидает интересная лекция об исторических корнях Иванова.

Зимний молодежный фестиваль экстремального спорта, уличных танцев, музыки и творчества «ФИШКА – FEST 2017» начнется в 15.00 в ТРК «Ясень» (пр. Строителей, д.25, 2 этаж). Приглашаются все желающие.


Воскресенье, 22 января

В предстоящее воскресенье в 14.00 в Областном координационно-методическом центре культуры и творчества (бывший ДК "Железнодорожников", ул. Карла Маркса, д. 62/107) состоится шоу-программа "Я - патриот своих родителей". Инициатором проведения мероприятия выступит танцевальная студия "20/14" (при поддержке МКУ "Молодежный центр"), которая ежегодно создает танцевальные шоу-программы.

В программе "Я - патриот своих родителей" примут участие танцоры в возрасте от 3 до 35 лет, которые представят такие современные стили, как хип-хоп, джаз, модерн, джаз-фанк, vogue, contemporary, эстрадный танец и другие.

В 14.00 в Центре культуры и отдыха начнется конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда».

Парки культуры и отдыха приглашают горожан провести выходные на свежем воздухе. Ивановцев ожидают культурно-развлекательные программы в течение дня. Любители активного зимнего отдыха могут с пользой провести время на лыжных трассах и ледовых катках. Лыжные трассы проложены в парках имени В.Я. Степанова, Революции 1905 года, «Харинка».

Открытые ледовые катки на территории города работают в парке им. Степанова (здесь действуют 2 катка – большой и малый для семейного катания), на стадионе "Текстильщик" и в городском Детском парке.



ключевые слова: афиша
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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