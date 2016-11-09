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09.11.2016 20:05ПОЖАР В 66-Й ШКОЛЕ
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вчера, 19:25ПРИЧИНА ПОЖАРА В 66-Й ШКОЛЕ
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Новости
вчера, 11:26
Стала известна причина пожара в раздевалке 66-й ивановской школы
Экспертиза и дознание позволили выяснить, что причиной возгорания стала неисправность электронной сигареты в кармане одной из курток. Пожарная сигнализация сработала, но охранник отнесся к этому халатно и выключил сигнал, что позволило пожару распространиться на всю раздевалку.
Напомним, 9 ноября в 11.00 на пульт диспетчерской ЕДДС г. Иваново поступила информация о задымлении в раздевалке старшеклассников на втором этаже здания школы №66. Из учебного учреждения оперативно эвакуировали 350 человек. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал, но одежда учеников сгорела.
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Электронная сигарета просто так лежа в кармане повешенной куртки взорваться-загореться не может, только в процессе неподобающей эксплуатации
Поэтому удивительного мало.
Но от электронной сигареты ли, вот вопрос.
Мне кажется - пиротехника или тупо поджёг.
Литиевая батарея ингалятора могла в процессе нагревания огнем взорваться, так что липовое заключение.
Батарея сама по себе взорваться не могла, а устройство не могло само включиться. Хоть бы узнал заранее, как включается оно.
"Американец лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты"
Можно и просто "взорвалась электронная сигарета". Достаточно занимательные истории произошли на эту тему.
Литиевые элементы питания весьма нестабильны и, по существу, запрещены к транспортировке у большинства авиаперевозчиков. В свое время был период, когда китайские продавцы отказывались отправлять литиевые батареи в РФ. Пока не нашли лазейки для отправки авиа-почтой Сингапура, Швеции и Финляндии.