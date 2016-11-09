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Новости

вчера, 11:26

Стала известна причина пожара в раздевалке 66-й ивановской школы


Экспертиза и дознание позволили выяснить, что причиной возгорания стала неисправность электронной сигареты в кармане одной из курток. Пожарная сигнализация сработала, но охранник отнесся к этому халатно и выключил сигнал, что позволило пожару распространиться на всю раздевалку.

Напомним, 9 ноября в 11.00 на пульт диспетчерской ЕДДС г. Иваново поступила информация о задымлении в раздевалке старшеклассников на втором этаже здания школы №66. Из учебного учреждения оперативно эвакуировали 350 человек. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал, но одежда учеников сгорела.



ключевые слова: школа пожар
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 11:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорош охранник:) На фиг он такой нужен вообще? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Orbit								
							
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  • вчера, 11:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Теперь школа может предъявить иск на возмещение затрат по выплатам за сгоревшее имущество охранному агентству (если, конечно, из-за нехватки денег по примеру многих не наняли просто "сторожа").								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
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  • вчера, 11:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одна из самых распространенных шуточек современных ребятишечек: поднести к пожарному датчику зажженную спичку или зажигалку. Прикольно жен посмотреть, как суровые дяденьки на больших красных машинах приезжают через 3 минуты!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • вчера, 11:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Охранники это знают и особо не заморачиваясь нажимают на кнопку сброса сигнала. особенно если сработал датчик на 5 этаже или в дальнем углу здания... зачем идти проверять? Вот и этот наверно точно так же подумал. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
    • 
							
  • вчера, 11:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так там может и не охрана. Может вахтер сидит за 7500.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									LostNic								
							
    • 
							
  • вчера, 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давайте все на электронные сигареты валить. Мало нам маразматика Онищенко.
    
Электронная сигарета просто так лежа в кармане повешенной куртки взорваться-загореться не может, только в процессе неподобающей эксплуатации								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • вчера, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							только меня смущает, что у школьника электронная сигарета?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Заморышек								
							
    • 
							
  • вчера, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 10-11 классе и электронные и неэлектронные сигареты были у 50%. И не только сигареты.
    
Поэтому удивительного мало. 
    
Но от электронной сигареты ли, вот вопрос. 
    
Мне кажется - пиротехника или тупо поджёг. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							50%? Может быть, в последнее десятилетие. раньше такой массовости не отмечалось. Не судите по себе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Asena								
							
    • 
							
  • вчера, 19:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Школьники с электронными сигаретами, по моему это пздц... Мода такая мода..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 20:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уже доказан факт появления раковых опухолей от этой вонючей дряни, так что парите дальше - чистка генов давно нужна этой стране.
    
Литиевая батарея ингалятора могла в процессе нагревания огнем взорваться, так что липовое заключение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BlackCat								
							
    • 
							
  • вчера, 21:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сам придумал? Давай пруфы на исследования.
    
Батарея сама по себе взорваться не могла, а устройство не могло само включиться. Хоть бы узнал заранее, как включается оно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вштатском								
							
    • 
							
  • вчера, 23:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Медведь, вбей в поисковик гугл эту фразу:
    
"Американец лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты"
    
Можно и просто "взорвалась электронная сигарета". Достаточно занимательные истории произошли на эту тему.
    
Литиевые элементы питания весьма нестабильны и, по существу, запрещены к транспортировке у большинства авиаперевозчиков. В свое время был период, когда китайские продавцы отказывались отправлять литиевые батареи в РФ. Пока не нашли лазейки для отправки авиа-почтой Сингапура, Швеции и Финляндии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 12:18
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    • 
										0
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							Ну, скажем так, мороза они не любят, как и все аккумуляторы. :) Электролит на морозе кристаллизоваться начинает и закорачивает пластины. :) КЗ и тепловой взрыв. :) Почему кислотные до сих пор и в ходу - они хотя и громоздкие, зато низкие температуры лучше держат, у них этот эффект не так выражен. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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