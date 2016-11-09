Стала известна причина пожара в раздевалке 66-й ивановской школы





Экспертиза и дознание позволили выяснить, что причиной возгорания стала неисправность электронной сигареты в кармане одной из курток. Пожарная сигнализация сработала, но охранник отнесся к этому халатно и выключил сигнал, что позволило пожару распространиться на всю раздевалку.

Напомним, 9 ноября в 11.00 на пульт диспетчерской ЕДДС г. Иваново поступила информация о задымлении в раздевалке старшеклассников на втором этаже здания школы №66. Из учебного учреждения оперативно эвакуировали 350 человек. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал, но одежда учеников сгорела.

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