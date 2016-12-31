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Ивановские антимонопольщики пополнили список недобросовестных поставщиков двумя компаниями
Первая – это ООО «Волна» (г. Вологда). Компания нарушила срок поставки товара - сигнализаторов звука для обеспечения ими инвалидов - в Ивановскую область. Кроме того, сигнализаторов было поставлено меньше прописанного в контракте. Заказчик - ГУ-Ивановское РО Фонда социального страхования – был вынужден разорвать контракт в одностороннем порядке.
Вторая компания - ООО «Центр Регион Кадастр» (г. Кинешма). Эта организация должна была выполнить землеустроительные работы по топографической съемке и межеванию земельных участков, предназначенных для строительства по заказу кинешемского Комитета имущественных и земельных отношений. Однако контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке вследствие существенного нарушения исполнителем условий договора.
Обе эти компании внесены ивановским УФАС в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
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