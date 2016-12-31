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вчера, 11:01
Рецидивиста, пытавшегося задушить женщину, приговорили к 1 году 3 месяцам колонии
Преступление было совершено еще в августе 2016 года. Неоднократно судимый житель Родниковского района пришел в частный дом к своей знакомой, где между ними возникла ссора. Во время конфликта мужчина стал угрожать хозяйке дома убийством, набросился на нее и начал душить. Когда женщине удалось вырваться, она сразу же обратилась за помощью в полицию.
На днях состоялся суд. Который признал мужчину виновным по статье «угроза убийством» и приговорил его к 1 году 3 месяцам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: угроза убийством суд приговор
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Комментарии (2)
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- vofchikвчера, 11:12А смысл таких держать на воли? Они все равно не исправятся.
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- просто никвчера, 11:18Что, сразу отстреливать? :)
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