Двое жителей Приволжска украли две бутылки водки, выпили и пошли красть третью

В этот же день из задержали сотрудники полиции





Продавец одного из магазинов самообслуживания в Приволжске обратилась в полицию с заявлением о пропаже бутылки водки. Алкоголь исчез после ухода двух подозрительных мужчин.

Выехавшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили вероятных свидетелей и вскоре установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители 29 и 52 лет.

Как выяснилось, задержанные этим же днем украли две бутылки водки, распили их, а затем отправились в магазин за добавкой, которую также украли.

В настоящее время по фактам краж проводится проверка. Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к другим криминальным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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