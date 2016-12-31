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Двое жителей Приволжска украли две бутылки водки, выпили и пошли красть третью
В этот же день из задержали сотрудники полиции
Продавец одного из магазинов самообслуживания в Приволжске обратилась в полицию с заявлением о пропаже бутылки водки. Алкоголь исчез после ухода двух подозрительных мужчин.
Выехавшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили вероятных свидетелей и вскоре установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители 29 и 52 лет.
Как выяснилось, задержанные этим же днем украли две бутылки водки, распили их, а затем отправились в магазин за добавкой, которую также украли.
В настоящее время по фактам краж проводится проверка. Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к другим криминальным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- sasha zвчера, 15:47Пьянство и блуд отупляет мозг у человека. Несколько десятков трезвых вечеров пойдут только на пользу этим бедолагам
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