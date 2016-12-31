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Новости

вчера, 10:22

28-летняя мать девятерых детей попалась на карманных кражах в Ивановской области

Злоумышленница промышляла в одном из торговых центров Иванова


В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемую в карманных кражах. Находясь в одном из ивановских торговых центров, злоумышленница похищала у граждан имущество.

В первом случае женщина похитила из кармана куртки посетительницы дорогостоящий мобильный телефон. Вторая покупательница лишилась кошелька с деньгами. Воровка вытащила его прямо из сумки женщины.

Вычислив злоумышленницу по записям с камер видеонаблюдения, наружным службам полиции была дана ориентировка на ее розыск. Вскоре подозреваемая в карманных кражах была задержана.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась ранее судимая 28-летняя жительница Нижнего Новгорода. Выяснилось, что подозреваемая является многодетной матерью и воспитывает 9 детей. Сотрудники уголовного розыска проверяют фигурантку на причастность к совершению других криминальных деяний.



ключевые слова: кражи полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 10:46
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							Видимо, с детского сада начала рожать. Впрочем, ей сейчас 28 лет, еще есть порох в пороховницах, успеет еще десяток наплодить :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									raf								
							
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  • вчера, 13:23
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							Опять ромалэ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тихий ужас								
							
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  • вчера, 20:55
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							опять в рио там армяне мёддом  чтоли намазали для щипачей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 22:54
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							Да ладно вам - пусть разомнутся соответствующие службы. :) А то окосели уже со скуки. :) Карманник в наших краях это большая редкость, в музее показывать можно. :) Только стеклом бронированным экспонат огородить надо от греха подальше, а то долго не проживёт. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вштатском								
							
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  • вчера, 23:56
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							Посмотрите фильм Мэтта Росса "Капитан Фантастик".
    
Удивительно, но история американца, воспитавшего своих многочисленных детей в отрыве от цивилизации, но передавшего им колоссальное количество знаний без запретных тем. Помогает по иному посмотреть на жизнь цыган. Разумеется, со скидкой на то, что цыгане своим детям науки не преподают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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