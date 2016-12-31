28-летняя мать девятерых детей попалась на карманных кражах в Ивановской области

Злоумышленница промышляла в одном из торговых центров Иванова





В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемую в карманных кражах. Находясь в одном из ивановских торговых центров, злоумышленница похищала у граждан имущество.

В первом случае женщина похитила из кармана куртки посетительницы дорогостоящий мобильный телефон. Вторая покупательница лишилась кошелька с деньгами. Воровка вытащила его прямо из сумки женщины.

Вычислив злоумышленницу по записям с камер видеонаблюдения, наружным службам полиции была дана ориентировка на ее розыск. Вскоре подозреваемая в карманных кражах была задержана.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась ранее судимая 28-летняя жительница Нижнего Новгорода. Выяснилось, что подозреваемая является многодетной матерью и воспитывает 9 детей. Сотрудники уголовного розыска проверяют фигурантку на причастность к совершению других криминальных деяний.

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