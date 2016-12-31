Во время движения по трассе наледь с грузовика рухнула на легковушку: двое пострадавших





Дорожный инцидент произошел 19 января около 5 часов вечера на 141-м километре автодороги Ковров – Шуя – Кинешма в Вичугском районе. С проезжающего во встречном направлении грузовика рухнула наледь. И прямо – на легковой автомобиль «Фиат Дукато», разбив лобовое стекло.

По информации УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали два человека. 35-летний водитель «Фиата» получил травмы головы и глаза, его 57-летняя пассажирка – ушибы лица.

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