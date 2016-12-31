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Неосторожность при курении привела к гибели двух женщин в Ивановской области
Полиция проводит проверку - ФОТО
Трагедия произошла вчера вечером в Вичуге. В частном доме на улице Ногинской возник пожар. На кровати в одной из комнат пожарные обнаружили двух женщин – 29 и 59 лет. Они были без сознания. Огнеборцы передали их медикам, но спасти женщин не удалось – они скончались в машине скорой помощи.
Как выяснили сотрудники полиции, погибшие – знакомые хозяйки дома, которая на момент возгорания отсутствовала.
Сейчас полицейские проводят проверку обстоятельств возникновения пожара и гибели людей.
«По одной из версий, дом воспламенился вследствие неосторожного обращения с огнём (версия МЧС – неосторожность при курении). По свидетельству соседей, в доме часто собирались лица, склонные к употреблению спиртных напитков», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
На фото - тот самый дом на ул. Ногинской
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
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