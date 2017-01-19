ПОСЛУШАЙТЕ! Обрушения в домах: кому - платить, кому - расплачиваться

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Нерадостно как-то начался этот год. Утром вчера выехали в Кинешму на съемки закрытой из-за обрушения потолка школы, а уже вечером - два обрушения в Иванове - потолки в квартирах на верхних этажах старых домов. И это – по случайности, конечно – в день, когда в Ивановскую область с инспекцией приехало руководства Фонда реформирования ЖКХ.

Может, и два за вечер обрушения – тоже случайность, а может, и нет.

Об этом, а также о том, кому теперь платить за ремонт, а кому – расплачиваться за ЧП – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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