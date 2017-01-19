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В Шуйском районе полностью побежден лейкоз животных
Об этом сегодня сообщила зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова во время посещения новой лаборатории Шуйской станции по борьбе с болезнями животных. «Эту задачу перед нами ставил губернатор. Работа в данном направлении в рамках региональной программы продолжается и в других муниципалитетах», – подчеркнула она.
Для справки:
Лейкозы животных - (Leucoses), белокровие, лейкемия, гемобластозы, опухолевые заболевания кроветворной ткани животных. Характеризуются нарушением кроветворения, выражающимся в системном размножении незрелых патологических кроветворных (лейкозных) клеток как в собственно кроветворных органах, так и в других органах и системах. Из сельскохозяйственных млекопитающих чаще болеет крупный рогатый скот, из птиц - куры.
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