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Новости

19.01.2017 17:20

Над осужденными одной из колоний Ивановской области целый год проводился эксперимент

Результаты


В кинешемской женской колонии общего режима подвели итоги апробации модели Центра исправления осужденных исправительного учреждения. Эксперимент проводился по распоряжению ФСИН России весь 2016 год.

Центр создавался для дифференцированного содержания осужденных, целенаправленного исправительного воздействия на них работниками ИУ, представителями власти, общественных объединений и религиозных организаций.

«На сегодняшний день мы можем говорить о положительных результатах эксперимента, - отметила заместитель начальника учреждения Анна Садовская. - По итогам 12 месяцев 2016 года в учреждении значительно снизилось общее количество нарушений установленного порядка отбывания наказания. В этом году было допущено 181 нарушение, в прошлом - 274».

Также в результате эксперимента:

- уменьшилось количество допущенных осужденными нарушений и наложенных дисциплинарных взысканий на 42%;

- снизилось количество осужденных, признанных злостными нарушителями порядка отбывания;

- практически вдвое сократилось количество водворений в штрафной изолятор и помещение камерного типа;

- за 12 месяцев 2016 года было поощрено 426 осужденных, что составляет 87% от общего числа спецконтингента;

- вдвое увеличилось количество переводов в облегченные условия отбывания наказания;

- увеличилось количество условно-досрочных освобождений;

- применена замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания к 40 осужденным (в 2015 году - к 6);

- для дальнейшего отбывания наказания в колонии-поселении в 2016 году переведены 13 осужденных (в 2015 только двое).

ключевые слова: УФСИН колония осужденные эксперимент
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • вчера, 01:26
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							"Скорой помощи" позволят таранить другие автомобили".
    

    
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							ни кто тебя не держит. вали скорее и соратников с собой захвати								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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