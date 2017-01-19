В Иванове в три раза увеличились объемы легальных сливов ЖБО

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Объемы легального слива жидких бытовых отходов в Иванове за последние полтора месяца возросли в 3 раза. Об этом заявил начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Растатуров. Так, если в ноябре 2016 года объем принятых жидких бытовых отходов на сливной станции МУП «САЖХ» составил 506 куб.м., то в декабре 2016 года объем принятых стоков увеличился почти в три раза и составил 1756 куб.м.

Напомним, сейчас в областном центре существует только одна станция по приему ЖБО, которая принадлежит МУП «САЖХ».

В ноябре в ивановской мэрии был разработан план по упорядочиванию работ по вывозу и сливу жидких бытовых отходов и борьбе с нелегальными сливами. Он включал:

• изменение режима работы сливной станции ЖБО - для удобства потребителей, использующих выгребные ямы, организована работа станции в выходные дни с 08:00 до 20:00;

• снижение стоимости услуги по приему ЖБО с 85 руб. за куб.м до 50 руб. за куб.м;

• разработку мер (в случае необходимости) по увеличению пропускной способности действующей сливной станции;

• разработку проекта и строительство двух новых сливных станций АО «Водоканал» в 2017 и 2018 годах.

В настоящее время по фактам нелегальных сливов в Иванове на рассмотрении находится около 20 дел.

Сейчас мэрия готовит обращение в областную думу с просьбой рассмотреть возможность по восстановлению полномочий органов местного самоуправления привлекать к ответственности лиц, уличенных в сбросе и складировании мусора на муниципальной территории. Пока таких полномочий у администрации города нет.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново