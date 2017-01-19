26-летняя девушка пыталась перевезти из Иванова в Комсомольск синтетические наркотики

Полицейские задержали злоумышленницу на полпути





В полицию поступила оперативная информация о том, что 26-летняя девушка, выехавшая на автомобиле из Иванова в Комсомольск, везет наркотики. На полпути полицейские остановили машину. У девушки действительно оказался сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик «соль», массой 0,5 грамма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что задержанная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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